ケルヒャーの業務用製品と家庭用製品の違いとは
ケルヒャーの清掃機器を購入しようと検討している方の中には、業務用と家庭用、どちらを購入するべきか悩まれている方がいるかもしれません。もし業務でお使いいただくのであれば、プロ向けに最適化された業務用がお勧めです。また家庭用製品以上のパワーを求める方、週2回以上・1回1時間以上の使用頻度の方にも、業務用製品をお勧めします。
業務用と家庭用の違い
業務用製品は、業務での清掃作業に使用することを前提に開発されています。そのため、ハードな現場や環境でも耐えられる仕様になっています。また家庭用製品と比べて、長時間連続使用することができ、機能面や管理面をさらに重視しています。
ケルヒャーの業務用製品は、ハードな現場や環境でも耐えられる、強度の高い材質を使用した設計で耐久性を強化しています。ボディには耐衝撃性プラスチックを採用、パーツには強度の高い真ちゅう製を各部に採用し、高耐久仕様であることが、製品の長寿命化にもつながっています。
家庭用製品は、1回の使用が1時間程度、週に1～2回程度の使用を想定して開発されています。一方で業務用製品は、連続使用可能時間の制限がありません。
※定格使用時間とは、電源スイッチを ON にしているときの合計時間
清掃をより効率的に行うことができるアクセサリーの種類は、業務用の方が豊富にラインナップしています。清掃場所や取り除きたい汚れの種類に合わせてアクセサリーを選ぶことができ、清掃時間の短縮や水・洗浄剤の使用量軽減にも貢献します。
ハードな使用に耐える業務用製品は、適切に管理・メンテナンスを行うことで一層の長寿命化が期待できます。そこで業務用製品は、誰でも管理・メンテナンスしやすい設計を採用しています。また、メンテナンスや修理に迅速に対応できるアフターサービスも充実しています。
製品ごとの違い
ケルヒャーの業務用製品と家庭用製品を比較すると、機能や連続使用可能時間などが異なります。その具体的な違いを、代表的な製品カテゴリー別にご紹介します。
強力な洗浄力で、より短い時間で広範囲の汚れを取り除くことができます。
8～100MPa最大吐出水量
400～1,320L/h
※常用吐出圧圧力を最大許容圧力に換算すると11.5～1100MPaです。
※最大吐出水量は、マシンが可能な吐出能力の最大値です。
8～12MPa最大吐出水量
330～430L/h
※最大許容圧力は、ポンプが耐えられる圧力です
一方で業務用は長時間の使用を想定しているので、連続使用可能時間に制限はありません。
制限なし
1回の使用で約1時間
冷水・温水高圧洗浄機がある
冷水高圧洗浄機のみで
温水高圧洗浄機の
取り扱いはない
超高圧やエンジン搭載の
高圧洗浄機の取り扱いはない
57～122L/秒コンテナ容量
22～65L
180～210Wコンテナ容量
12～25L
一方で業務用は長時間の使用を想定しているので、連続使用可能時間に制限はありません。
制限なし
1回の使用で約1時間
（コードレス）
ドライクリーナーのラインナップは
コードレスクリーナーのみ
工場などで発生する粉体は静電気を帯びやすいため、安全に清掃するには帯電防止機能が効果を発揮します。また、自動でフィルターのチリを落とす機能が付いた「Tactタイプ」のラインナップも豊富です。
帯電防止機能、
自動フィルターチリ落とし
機能が付いた製品の
取り扱いはない
0.4～0.8MPa最大スチーム吐出量
125～無段階調整g/min
0.3～0.35MPa最大スチーム吐出量
上位機種は2段階調整
スチーム清掃のみ
家庭用は製品により連続使用可能時間が異なります。
制限なし
1回の使用で約1時間
よくある質問
業務用製品コールセンター
TEL：045-777-7410／FAX：045-777-7411
※受付時間：月〜金 AM 9:00〜PM 5:00（祝日・当社休日を除く）