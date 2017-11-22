業種別ソリューション｜コラム

除草剤を使わないエコな雑草対策には温水除草がおすすめ

雑草は驚くべき繁殖力を持っているため、定期的に除草することが欠かせません。これまでは草刈り機を使用して刈り取ったり農薬や除草剤を使って枯らしていました。しかし、人手による作業はコストも嵩んでしまい、また、環境意識への高まりから除草剤を散布することも難しくなりました。

こうした中、ケルヒャーでは長年の技術開発で培ったノウハウを元に、熱湯を使用して雑草を根絶やしにする「温水除草」という仕組みを開発しました。