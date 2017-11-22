業種別ソリューション｜コラム
LVS 1/1 Bp モニターユーザーの声
昨年実施したモニターキャンペーンにご協力いただいた17社（ビル管理・幼稚園・製造業・輸送業など）のお客様より、貴重な「生の声」をいただきました。 実際の現場でどのように活用され、どのような課題が解決されたのか。 貴社に最適な掃除機選びの参考として、ぜひご覧ください。
業務用ドライ掃除機 ラインナップ
その掃除機、本当にあなたの現場のベストですか？
驚きの軽さ、コードレスの自由、静かな運転音、そして高い吸引力。ケルヒャーの多様なラインナップが、日々の清掃効率を改善します。プロが選ぶ一台を、今すぐチェック。
建設現場でのアスベスト除去に関する安全対策
アスベストは、何十年にもわたって大量に使用されてきた建設資材です。アスベストを人が吸い込むことで引き起こされる健康リスクが問題視され、アスベストの危険にさらされています。この記事では、アスベストをどのように除去し、廃棄するか、またどのような安全対策をとるべきかを説明します。
ケルヒャーの床洗浄ロボットが持つ革新的なテクノロジーとは
業務用床洗浄ロボットの「KIRA B 50」は、床洗浄ロボットの中でも、業界最高レベルの自律性と安全性を実現した次世代のモデルです。
そこで、ロボティクス部署のシニア・ダイレクターであるフランク・フックス氏にインタビューを行い、新製品の特徴や技術的なポイントについてお聞きしました。
プールやスパ、温泉施設の衛生を守る清掃方法
多くの利用者が裸足で歩き回るプール、スパ、サウナや温泉施設では、環境美化の面ではもちろん、菌の繁殖を抑制するためにも徹底的な衛生管理が必要不可欠です。薬剤を伴う清掃作業は時間とコストがかかりがちですが、適切な清掃機器を導入し清掃順序を守れば、清掃コストの削減と環境保護が同時に実現でき、利用者に安全な環境を提供することができます。
もう迷わない！業務用掃除機の選び方
オフィスのカーペットから大量の粉塵が発生する工場まで、多様な業務環境で活躍するケルヒャーの業務用掃除機。たくさんの機種の中からベストな掃除機を選択するために、各機種の特長や得意とする清掃場所など、業務用掃除機の選び方のポイントをご紹介します。
除菌・衛生管理といえば、ケルヒャー
食品加工現場、工場、畜産の現場ではより高度の衛生管理が求められます。
より高度の衛生管理が求められる、食品を扱う現場（食品工場、厨房、飲食店、小売業）や工場、そして農畜産の現場に対し、清掃機器の専門メーカーとして培った長年の知見で、数多くのお客様の衛生管理ニーズにお応えしてきました。
床清掃の基本とは？床洗浄機を導入するメリット・デメリットも解説
事業を営む上で欠かせない床清掃の重要性や基本を、床のメンテナンス方法の種類などとあわせて解説。床清掃で使われる機械の種類や床洗浄機を導入するメリットなどもお伝えします。
カーペットリンスクリーナー（リンサー）で布製品を効率的に洗浄
カーペットやソファなどの布製品は、見た目以上に汚れています。しかし、1台で洗浄と汚れの回収ができるリンサーを使用すれば、目に見えない汚れや布製品の洗浄を効率的に行うことができます。衛生的な環境や美観の維持のためにも、布製品は定期的な洗浄を行うのがお勧めです。
ケルヒャーの業務用製品と家庭用製品の違いとは
ケルヒャーの清掃機器を購入しようと検討している方の中には、業務用と家庭用、どちらを購入するべきか悩まれている方がいるかもしれません。もし業務でお使いいただくのであれば、プロ向けに最適化された業務用がお勧めです。また家庭用製品以上のパワーを求める方、週2回以上・1回1時間以上の使用頻度の方にも、業務用製品をお勧めします。
スーパーの売り場からベーカリーコーナーまで様々なエリアの効率的な清掃
スーパーは食品を扱う上に、多くの人が集まる場所であるため、完璧な衛生状態を保つ必要があります。そのため、スーパーの清掃は念入りに行われるべきです。このページでは青果売り場に特別な清掃要件が設けられている理由や、掃除機を近くに収納することで無駄な手間をなくす、衛生状態を徹底する方法などをご紹介します。
除草剤を使わないエコな雑草対策には温水除草がおすすめ
雑草は驚くべき繁殖力を持っているため、定期的に除草することが欠かせません。これまでは草刈り機を使用して刈り取ったり農薬や除草剤を使って枯らしていました。しかし、人手による作業はコストも嵩んでしまい、また、環境意識への高まりから除草剤を散布することも難しくなりました。
こうした中、ケルヒャーでは長年の技術開発で培ったノウハウを元に、熱湯を使用して雑草を根絶やしにする「温水除草」という仕組みを開発しました。
HACCP（ハサップ）とは？ 21年6月から完全義務化された衛生管理手法を解説
HACCP（ハサップ）とは国際的な機関によって推奨されている食品衛生管理の手法です。
日本国内でも2020年6月から食品の製造、加工、貯蔵、販売などにかかわるすべて事業者がHACCPの考え方に沿って衛生管理を行うことの義務化が始まり、2021年6月には完全義務化しました。
このコラムでは、HACCPの詳細な内容を解説しながら、それを食品事業者が取り入れるための考え方やポイントについても紹介していきます。
誰にでもできるカーペット清掃のポイント
カーペットを清潔に保つには定期的なすすぎ洗いが欠かせませんが、これは時間と手間がかかる作業です。
そんなカーペット掃除にお困りの方にお勧めなのが、カーペットリンスクリーナーとカーペット専用の洗浄剤です。
この2つを組み合わせることで、面倒で手間のかかるカーペット洗浄を驚くほど簡単に行うことができます。
清掃のプロ・ケルヒャーが提唱する施設の除菌掃除
昨今、職場の衛生環境向上に向けて清掃や除菌に注目が集まっていますが、実際にはどのように行えば良いのでしょうか。こちらではオフィス・トイレ・エントランスなどの場所毎に清掃のポイントを解説しています。
ホスピタリティ業界における4つの清掃プロセス
ホスピタリティ業界では、屋外と屋内の清掃を適切な形で行う必要があります。こちらでは、清掃を4つのプロセスに分け、それぞれの清掃のポイントを解説しています。
バッテリー掃除機で清掃作業をより生産的に
人が多く集まる場所の清掃を、短時間でより効果的に行うにはバッテリータイプの掃除機が欠かせません。こちらのコラムではバッテリー掃除機の有用性を、実証も含めて紹介しています。
芝生のメンテナンスと雑草対策のポイント
芝生のメンテナンスと雑草対策をしっかりと行うには、芝生や雑草だけでなく清掃機器の知識も欠かせません。こちらでは、芝生のメンテナンスと雑草対策のポイントとコツを解説しています。
外壁掃除のポイントー素材に合わせた適切な清掃方法
建物の外観をきれいに保つことは、その建物の価値の向上にも繋がります。こちらでは、素材に合わせた適切な清掃方法を解説しています。