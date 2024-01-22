プールやスパ、温泉施設の衛生を守る清掃方法

床面の清掃

ノーリスクで裸足になるための適切な清掃方法とは

糸状菌類（カビ）などの蔓延を予防する清掃方法のひとつとして、酸性*、アルカリ性の洗浄剤を交互に使用して無機系、有機系両方の汚れを除去した後、薬剤を散布して菌類の繁殖環境を排除する方法があります。なおこの方法は、清掃機器を用いることで、薬剤の散布など除菌清掃作業を簡略化でき清掃効率を向上させることができます。