除菌・衛生管理といえば、ケルヒャー

ケルヒャー製品は、第三者機関などによる洗浄能力テストを随時行っており、確実な洗浄能力をお約束します。

実施要項：キッコーマンバイオケミファ㈱ ルミテスターSmart・ルシパック A3 Surfaceを使用した ATPふき取り検査





■なぜ検査するの？

・清掃によってどの程度汚れが残っているかを確認し、確実な洗浄能力を持った製品をご提供することを目指しているため。

・食品残渣を含む有機物汚れがあると菌が増殖する可能性があります。洗浄。吸水能力の評価を行うため。

■ケルヒャー床洗浄機の洗浄力試験

概要：約12万RLUに汚染されたエポキシ系樹脂塗床の清掃前と清掃後における各3回の平均値を取る検査を実施。

3%に希釈した「除菌洗浄剤RM732」の併用使用した場合と水だけの場合で検査を実施。

検査対象モデル：「床洗浄機BR 30/4 C Bp」「床洗浄機 BR35/12 C Bp」「BD 43/25 C Bp」



検査結果：

・ケルヒャーの床洗浄機は、ATP拭き取り検査において、清掃の評価基準として設定した基準値に対し、第一基準値をクリア。

・「一往復」で高い洗浄力を確認。水のみの洗浄でも効果的な結果を確認できましたが、洗浄剤を使用しての検査では更に良い結果が得られました。