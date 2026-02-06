乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止
業界最高水準の吸引性能を誇る乾湿両用掃除機です。フィルター自動チリ落とし機能付でメンテナンス時間を削減し清掃時間を短縮します。帯電防止仕様ですので紛体吸引にも最適です。 ボディーは強化プラスチック製で軽くて丈夫。 タンク容量31L（汚水回収17L、満水センサー付き）。大キャスターによる優れた追随性。豊富なオプション品もございます。
粉体回収もパワフル吸引、自動ちり落とし機能で吸引力を持続
独自のフィルターテクノロジーが目詰まりを防止して連続作業を可能にします
静電気が発生しやすい粉体も帯電防止仕様で安全に作業
4つの特長
-
1
高い吸引力
粉体から液体までパワフル吸引
強力モーターで粉塵から液体まで様々なゴミ・汚れを吸引します。早く確実にゴミを吸い取れるため清掃時間を短縮できます。
-
2
作業効率化
自動ちり落とし機能で効率アップ
自動でフィルターのちりを落として目詰まりを防ぐため、吸引力を落としません。フィルター掃除の手間が省け、連続運転で効率良く清掃できます。
-
3
軽量・高耐久性
軽くて頑丈なボディ設計
ボディは強化プラスチック製で軽くて丈夫です。作業や移動がスムーズに行え、サビやへこみの心配もありません。
-
4
高い汎用性
選べる豊富なアクセサリー
オプションアクセサリーはバラエティ豊か。清掃する場所や汚れに応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。