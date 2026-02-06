高圧洗浄機 HD 7/15 M 50Hz
HD 7/15 M (50Hz)は200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。
選ばれたクリーニング性能。
さらなる耐久性と洗浄力を実現しながら、高いコストパフォーマンス。
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から。
4つの特長
1
耐久性アップ
新機構で耐久性50％アップ※
ポンプへの水圧負荷を軽減するオーバーフローバルブ（自動圧力開放バルブ）と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性を向上。メンテナンスを軽減し、修理コストを削減いたします。
※前モデル HD 7/15 C 比較
2
優れた洗浄力
高い洗浄力が清掃を時短
新開発ポンプが洗浄力を15％UP※。加えて独自開発のパワーノズルで、食品工場の大きな鍋洗浄を、水道ホースでの洗浄に比べ約1/10の時間（3分程度）で清掃可能です。
※前モデル HD 7/15 C 比較
3
快適な操作性
新トリガーガンで「握らない」洗浄
高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。
4
高い汎用性
豊富なオプションパーツ
オプションのホースリールマウントキットを使うことで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。
製品特長
高品質
- コンポーネントを保護するための自動圧力開放バルブにより、これらの寿命が延びます。
- 高品質な真鍮製シリンダーヘッド
フレキシブル操作
- 垂直、水平どちらにも対応しているデザイン
優れた機動性
アクセサリーの収納
- フォームランスを固定する為のブラケット
- ノズル等を本体に取り付けて保管できる取付口
手軽なサービス
- マシンの底部が開口している為、シリンダーヘッドへのアクセスがしやすくなっています。
- カバーを取り外すだけで、電気関係のボックスにアクセスが出来ます。
- 水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
効果的で時間を節約するソリューション
- 反動を抑えて負担を抑えたEASY!Forceガン
- Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
エネルギー効率の向上
- 流量と圧力の損失を削減した、新開発3ピストンポンプ。
- 洗浄性能とエネルギー効率が20％向上しました。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50
|吐出水量 (l/h)
|700
|給水温度 (°C)
|60
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|150 / 15
|最大許容圧力 ( )
|240 / 24
|モーター出力 (kW)
|3.8
|電源コード (m)
|5
|給水口
|3/4″
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|31.6
|梱包重量 (kg)
|35
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|400 x 455 x 700
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force
- スプレーランス: 840 mm
- パワーノズル
製品機能
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの種類: 高品質
- 自動圧力解放バルブ
動画
用途・清掃場所
- 車両清掃、建設および輸送、および産業での洗浄作業に最適
アクセサリー
洗浄剤
HD 7/15 M 50Hz スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
HD Middle class
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。