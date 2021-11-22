HACCP（ハサップ）とは｜21年6月から完全義務化された衛生管理手法を解説

HACCP（ハサップ）とは、一言でいうと国際的な機関によって推奨されている食品衛生管理の手法です。

日本国内でも1990年代からHACCPの導入や推進が始まり、2018年に公布された食品衛生法改正によって、2020年6月から食品の製造、加工、貯蔵、販売などにかかわるすべて事業者がHACCPの考え方に沿って衛生管理を行うことの義務化が始まり、その後2021年6月には完全義務化しました。

このページでは、HACCPの詳細な内容を解説しながら、それを食品事業者が取り入れるための考え方や清掃方法など、ポイントについても紹介していきます。