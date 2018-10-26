ブラシから考える、床洗浄

ケルヒャーの床洗浄機は、手軽な小型クラスから大型の搭乗クラスまで豊富にご用意。床材に適したブラシを合わせることで、最適な一台が選べます。

床洗浄機での清掃効果を高めるには、ご使用場所の汚れの状態や洗浄範囲に合わせ、適切なブラシを選ぶ必要があります。ケルヒャーには、汚れに強いローラーと、広範囲の洗浄に適したディスクの2つのブラシがあります。

ローラーブラシ

ローラーブラシ ローラーブラシ

床面に対して縦に高速回転（最高毎分1,500回転）し、ディスクブラシに比べて約7倍の面圧があります。非常に高い洗浄力が特徴で、油汚れやこびりついた汚れ、点字ブロック等の凹凸面の奥の汚れに効果的です。床材は、ノンスリップやタイル目地等に適しています。また水の飛びはねが抑止される構造です。

ローラーブラシ
ディスクブラシ

ディスクブラシ ディスクブラシ

床面に対して横に回転するディスクブラシは、ローラーブラシに比べて一度に広い範囲を洗浄することができます。最高毎分250回転と緩やかに回転し、フラットな床面や柔らかな床面の、比較的軽度の汚れを落とします。またブラシの面圧を簡単に調整できるので、滑らかでデリケートな床材の洗浄にも向いています。

ディスクブラシ
業務用製品アクセサリーについて詳しくはこちら

ケルヒャーの床洗浄機はさまざまな床材に対応するブラシがあります

  • 点字ブロック

    点字ブロック

  • 長尺シート

    長尺シート

  • タイル

    タイル

  • テラコッタ/赤土素焼き

    テラコッタ/赤土素焼き

  • 人工大理石

    人工大理石

  • 石灰岩

    石灰岩

  • 樹脂系塗床

    樹脂系塗床

床材・ブラシ適合表

ローラーブラシ ディスクブラシ
床材 例えばこんな場所に 床材 例えばこんな場所に
防滑仕様の床 駅のトイレ ビニール床 商業施設
点字ブロック 街ナカや公共施設 塗り床 工場
石材カーペット オフィスビル 大理石 マンションのエントランス
タイル 飲食店 フローリング 店舗
ローラーブラシ
床材 例えばこんな場所に
防滑仕様の床 駅のトイレ
点字ブロック 街ナカや公共施設
石材カーペット オフィスビル
タイル 飲食店
ディスクブラシ
床材 例えばこんな場所に
ビニール床 商業施設
塗り床 工場
大理石 マンションのエントランス
フローリング 店舗

お困りのときはケルヒャーにお問い合わせください

ローラーブラシやディスクブラシは、汚れや床材の種類などに合わせて豊富なラインナップをご用意しています。
ご使用場所に合わせて最適なブラシをご提案しますので、床洗浄にお困りの際はケルヒャーにお問い合わせください。

ケルヒャーの業務用床洗浄機について

床洗浄機とは、洗剤塗布、ブラッシング、汚水回収という清掃工程を全て一台でできる清掃機器です。コンパクトな手押し式から自走式、立ち乗り式、搭乗式まで幅広いラインナップを揃えており、お客様の清掃環境に最適なマシンをお選びいただきます。ケルヒャーの業務用床洗浄機はコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの店舗、倉庫、工場など様々な場所の床洗浄に使用されています。

＜床洗浄機の特長＞
ローラーブラシとディスクブラシの２つのブラシタイプをご用意しています。ローラーブラシは高い面圧と縦の高速回転で点字ブロックなどの凹凸面やノンスリップの床面の洗浄に効果的です。ディスクブラシは横の高速回転により、広い面積を短時間で洗浄することが可能です。また作業者が操作するスイッチ類は黄色に色分けされているため、「どこを触れば良いのかが分からない」といった事がなく、床洗浄機に不慣れな方でもすぐに使用することができます。さらに操作ミスを防ぐといったメリットもあります。

清掃を効率化する機能もございます。イージー操作システムはダイヤルを切り替えるだけで清掃のプログラムを変更することができます。洗浄剤自動希釈機能DOSE（ドーズ）は洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから投入できるので、無駄な洗浄剤を使用せずに洗浄剤のコスト削減に繋がります。また希釈の調整も可能です。鍵管理システムKIK（キック）は鍵で清掃内容を管理することができるため、誤作動による事故などを防止します。

＜床洗浄機のラインナップ＞
ケルヒャーの床洗浄機には大きく分けて４つのカテゴリーがあります。
小型 / 手押し式床洗浄機：コンビニエンスストアや駅の階段など、狭い場所や人の出入りが多い場所の洗浄に最適です。
自走式床洗浄機：小型タイプとは違い、レバーを倒すだけでマシンが前進するため、床洗浄機を押す力が必要ありません。そのため、工場やスーパーなど広い範囲の床清掃に適しています。
立ち乗り式：立ったまま床洗浄機に乗り操作するので、視界を高く保つことができ、安全性が高まります。小回りが利くため、倉庫などの通路が狭く入り組んだ場所でも掃除がしやすく、さらに１時間当たりの清掃面積が広い為、工場などの広範囲でも短時間で効率的に清掃できます。
搭乗式：床洗浄機に設置されている椅子に座ってマシンを操作する搭乗式は高い清掃能力を備えています。大型の工場や倉庫、スタジアムやショッピングモールなどの広範囲の床清掃に最適です。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤

 【床洗浄機】
手押し式床洗浄機 | 自走式床洗浄機 | 立ち乗り式・搭乗式床洗浄機