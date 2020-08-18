食品工場の清掃・洗浄計画
ケルヒャーは清掃技術の世界的リーダーとして、汎用機から完全カスタムメイドまで幅広く対応し、高い技術とコスト効率を考慮したソリューションを提供します。食品製造におけるあらゆる製造現場の清掃・洗浄計画についてコンサルティングを行い、スタートアップからフォローまでワンストップサービスを展開します。
牛・豚・鶏肉・魚介類の加工製造
妥協を許さない衛生管理
食肉処理場は十分な衛生状態を維持することが非常に重要です。しかし現場は血液、脂肪、タンパク質などの頑固な汚れに覆われ清潔を維持するのは容易ではないため、効果的で強力な清掃機器が必要になります。
ここでは温水の高圧洗浄機が有効です。80℃の温水洗浄は、同じ圧力の冷水で洗浄するよりもはるかに効果的にタンパク質、脂肪、油を除去します。冷水に比べ作業時間を約35％節約すると同時に、除菌剤をほとんど、または全く使用せずに細菌の量を大幅に削減することができます。温水高圧洗浄機は機種によりスチーム洗浄も可能です。
食肉加工場
室内の血液、脂肪、タンパク質の汚れを確実に除去するには、温水高圧洗浄機の使用が理想的です。温水の効果で洗剤なしでも汚れをきれいに落とします。
ケルヒャーのトリガーガンは高圧の水が出る反動でレバーを押すので、握り続けないで作業でき、作業性が向上します。またデュアルスプレーランス付きのINNOツインフォームランスを使用すると、洗浄剤の塗布と水による洗浄を連続して行うことができます。洗浄剤は当社の除菌剤または除菌洗浄剤を使用すると、細菌数を減らすことができます。
冷蔵室
スチームクリーナーまたは温水高圧洗浄機で冷却フィンを洗浄すると、冷蔵室の冷蔵効率と寿命が大幅に向上します。ケルヒャーのスチームクリーナーは世界的に有名な認証機関から、HACCPの衛生管理に有効な機械として、認証書を取得しており、洗浄剤を使用しなくても高い洗浄効果が得られます。
菓子製造
高圧洗浄機が様々な工程で使われています
小麦粉や粉糖、ねばねばしたペストリー、菓子の残り物、頑固な付着物など、さまざまな種類の汚れを落とせるよう、多岐にわたる清掃機器を提供しています。原材料の搬入から製品の発送まで、すべてのエリアが清掃対象です。なお、タンクや攪拌機の中洗浄向けに360°ノズルが回転するノズルのご提案も可能です。
製菓加工
工程稼動中、小麦粉や砂糖などの粉を発生源から吸引し続ける産業用バキュームの提案ができます。
オーブンの焦げカスを吸引
オーブン清掃セットを使用すれば、清掃前に高温のオーブンを冷却する必要がなくなります。セットは酸、アルカリ、熱に耐性がある仕様です。
水なしでの洗浄
ベルトコンベア、電気系統等、水を使えない設備などの汚れはドライアイスブラスターで取り除くことができます。
ドライアイスブラスターは、-79℃で凍結した二酸化炭素のペレットを、圧縮空気により超音速で対象物に衝突させます。洗浄対象の表面は急激に冷やされ、「汚れの層」がひび割れ吹き飛び、掃除機で吸い取られます。その場で汚れを落とすので、清掃のための各機器の解体や組立は不要です。
調理済み食品製造
清潔を保つことが不可欠な現場
調理済み食品の製造工程は複雑です。そのため、製造中の衛生要件は非常に高いレベルが求められます。原材料や下処理済の材料が交わることで起こる交差汚染の危険性は、その工程の複雑さとともに増大します。しかし適切な衛生状態を維持すれば、汚染を回避することができます。ベルトコンベア、製造システム、床などのひどい汚れを確実に処理するために、高圧洗浄機、床洗浄機、スチームクリーナー、乾湿両用バキュームクリーナー、スイーパー等、現場に応じた最適な提案を致します。
床をきれいに保つ
広い床は、さまざまなサイズが選択できるスイーパーと床洗浄機で経済的かつ効率的に清掃できます。自動チリ落とし機能を備えた搭乗式バキュームスイーパーは、強力な吸引力で効率よく作業ができ操作性も優れています。また立ち乗り式・搭乗式の床洗浄機は、水道ホースをワンタッチで接続し満水になると自動で止まる給水システムで作業時間を短縮。必要な量だけ直接ボトルから洗浄剤を投入でき、希釈調節も可能な洗浄剤節約システム Doseにより、洗浄剤も節約します。
乳製品製造
レベルの高い衛生管理を実現
乳製品は特に汚染されやすいため、製造工場の全エリアで専門の清掃と除菌が不可欠です。
すべてのエリアをくまなく洗浄
パイプラインの洗浄には、高圧ポンプと回転パイプ洗浄ノズルシステムが有効です。高圧洗浄機とINNOフォーム用キットなどの付属アクセサリーを使用すると、洗浄と除菌をより迅速かつ効果的に行うことができます。また、湾曲した高圧ランスを使用すると、天井のパイプなどから汚れを簡単に取り除くことができます。機器の下や手の届きにくい場所から水や石灰の残留物を取り除くには、吸引機能を備えたサーフェスクリーナーが汚水を飛散することなく自動吸引し、表面を素早く洗浄します。
飲料製造
爽快で清潔な製造現場
一貫した味と品質の飲料を製造するために、製造現場の清掃は的確に行わなくてはなりません。三日月形のサイドブラシを備えた搭乗式バキュームスイーパーを使用すると、屋外や保管エリアにある製品を汚れから守ることができます。複数の角を伴う開けたエリアは、数回の通過で簡単に短時間で清掃できます。油圧駆動式コンテナ、自動で動くTactフィルタークリーニング、さまざまなユーザーに異なる権限を割り当てられるケルヒャー鍵管理システムなどが、さらに清掃の効率を高めます。タンク、コンテナ、パイプラインは、モバイル式の高圧洗浄機だけでなく、使用環境に応じて固定式の高圧ユニットでも洗浄できます。固定式高圧ユニットは、ボタンを押すだけでいつでも使用できるように設置することができ、セットアップ時間や機器の持ち込みなどは必要ありません。パイプ洗浄ホースやノズルなどの付属品を使用すれば、パイプの内外をくまなく洗浄することができます。4つのノズルが30°の角度に設定されたパイプクリーニングノズルを使用すると、パイプの中をホースが通り抜けることができます。
蒸気による強力な洗浄
飲料製造の際に発生する高湿度は、カビの形成を促進します。スチームクリーナーで重要な領域を洗浄することにより、洗浄剤を使用せずに効果的な除菌が実現できます。これは独立した研究機関によって効果が認められたものです。汚水を自動的に吸引するステンレススチールのサーフェスクリーナーは、85℃までの温水で壁の汚れを除去することができます。狭い廊下や保管場所の清掃は、さまざまなアクセサリーを備える床洗浄機の使用が効果的です。ブラシヘッド、スキージ、電源またはバッテリー操作など、必要に応じて細部の設定・変更ができます。
果物・野菜の加工
加工前後の汚染を防ぐ
果物や野菜の加工現場は、適切な洗浄作業によって交差汚染、汚れ、腐食を免れることができます。掃き掃除にシティキャリアを使用している場合は、工具不要のクリックチェンジシステムにより外部エリア用として芝刈り用や冬季の運転用に改造することができます。内部エリアでは、V字型のスキージブレードを備えた操作性の高い搭乗式床洗浄機を使用することで、汚れを強力に除去することができます。さらにオプションのタンク洗浄システムを使用すると、衛生状態が向上するとともに水とホースでの洗浄と比較して最大70％の節水効果が得られます。
製造工程における衛生管理
加工製造システムを迅速かつ効果的に洗浄するには、一体化したホースリール、食品グレードの高圧ホース、頑丈なホイールなどのアクセサリーを備えた高圧洗浄機の使用が最適です。ノズルは、15°、25°、40°から選択できます。40°のノズルは洗浄剤の塗布に使用されるもので、フォームランスが最適なアクセサリーとなります。バレル、ステンレススチールコンテナ、中間バルクコンテナの洗浄には、タンククリーニングノズル HKF 30/14-Eをご用意しています。最大200barの動作圧力に対応する洗浄ヘッド、最大90℃の水温、アルカリ・酸性洗浄剤を組み合わせ、お客様ごとに最適な状態で提供します。原料から出る大量の廃棄物は、ワイドノズルを使用した乾湿両用掃除機で簡単に除去することができ、排水ホースによってダスト容器を手間なく空にすることができます。
グリース・オイルの処理
グリースとオイル除去のためのソリューション
グリースとオイルは製造工程において頑固に残留することが多く、それらに特化したソリューションが必要となります。グリースとオイルの除去には、近年は洗浄剤よりも主に温水が用いられます。温水によって凝固したグリースとオイルが軟化し乳化が改善されるため、除去が非常に簡単になり、最大35％の時間短縮に貢献します。洗浄剤が必要になる場合は、ケルヒャーの洗浄剤と専用ノズルを組み合わせて使用することで、洗浄剤の消費量を最小限に抑えることができます。また温水での洗浄は、除菌剤不使用でも効果的な除菌が期待できます。モバイル式または固定式の温水高圧洗浄機は、高出力のための革新的なバーナーエンジニアリングを備えているだけでなく、高圧ランスの自動制御装置による水圧と水流の無制限の調整、使用者を選ばない操作性の高さが特長です。製造システムとベルトコンベアの洗浄には、非常に高い加熱出力を備えた固定式温水高圧ユニットの使用が最も効果的です。使用場所に設置した自動のステンレススチールホースリールにより、洗浄したい領域までホースを到達させることができます。
簡単操作で強力洗浄
頑固な汚れは、超低温で除去できます。ドライアイスブラスターは、-79℃で冷凍された二酸化炭素から形成されたドライアイスペレットを使用し、急激な冷却効果で汚れを簡単に除去します。また大量の液体を吸引する場合は、清掃が簡単なステンレススチールコンテナを搭載した高品質の産業用バキュームクリーナーの使用が最適です。
動物飼料の製造
すべての動物のために衛生的な飼料を
使役動物やペットのための高品質な飼料の製造工程は、高いレベルでの衛生管理が必要となります。飼料の製造中は、乾燥性、湿性、粘着性でも大量の粉塵が放出されます。モバイル式の機器が使用可能な場合は、ステンレス製のコンテナを備えた産業用バキュームクリーナーを使用します。あるいは、静電気除去ホースとさまざまなノズルを備えた固定式のダスト除去・吸引システムは、製造システムが稼働中でも大量の粉塵を素早く除去できることが、多くのテストで明らかにされています。また、ニーズに応じて大水量の高圧ポンプと配管を組み合わせて、サイロやタンクも含めた様々な場所を衛生的に洗浄することもできます。
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