食品工場の清掃・洗浄計画

グリースとオイル除去のためのソリューション

グリースとオイルは製造工程において頑固に残留することが多く、それらに特化したソリューションが必要となります。グリースとオイルの除去には、近年は洗浄剤よりも主に温水が用いられます。温水によって凝固したグリースとオイルが軟化し乳化が改善されるため、除去が非常に簡単になり、最大35％の時間短縮に貢献します。洗浄剤が必要になる場合は、ケルヒャーの洗浄剤と専用ノズルを組み合わせて使用することで、洗浄剤の消費量を最小限に抑えることができます。また温水での洗浄は、除菌剤不使用でも効果的な除菌が期待できます。モバイル式または固定式の温水高圧洗浄機は、高出力のための革新的なバーナーエンジニアリングを備えているだけでなく、高圧ランスの自動制御装置による水圧と水流の無制限の調整、使用者を選ばない操作性の高さが特長です。製造システムとベルトコンベアの洗浄には、非常に高い加熱出力を備えた固定式温水高圧ユニットの使用が最も効果的です。使用場所に設置した自動のステンレススチールホースリールにより、洗浄したい領域までホースを到達させることができます。