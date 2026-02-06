床洗浄機 BR 30/4 C Bp

片手で操作可能な、脱着式リチウムイオンバッテリー採用の床洗浄機です。電源の確保が難しい現場や人の出入りが多い場所や時間帯でも、必要な時に手軽に床洗浄作業が行えます。ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）モデルなので、同じ36Vの高圧洗浄機等と共有できます。

※旧製品（1.783-227.0）のバッテリー、充電器と互換性はありません。

　　

選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル

コンビニや店舗の床洗浄に
レストランやファストフード店の床洗浄に
4つの特長

  • 1

    高い安全性と作業性

    コードレスが生む、高い安全性と作業性

    公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。

  • 2

    高いメンテナンス性で時間短縮

    工具を使わずにブラシやタンクが着脱可能

    ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。

  • 3

    高性能・高機能バッテリー

    これまでの課題を解決した革新的バッテリー

    バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。

  • 4

    バッテリーの互換性

    複数製品を1つのバッテリーで

    新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。

2021年度グッドデザイン賞受賞

まるでアップライト掃除機のように片手作業で扱える床洗浄機です。そのコンパクトな形状、わずか14kgの非常に軽い重量、そして30分の稼働時間を誇る長寿命リチウムイオンバッテリーにより、最大1時間当たり200m²のハードフロアを床洗浄できます。

従来のモップ清掃と比較して10倍の接触圧力（面圧）と、ローラーブラシの約1,500回転速度が、格段に優れた清掃結果を実現します。前後どちらの方向にも吸引清掃が可能で、特に頑固な汚れには、スクイジーを上げて洗浄液の反応時間を延長することができます。スクイジーによるバキュームで、清掃直後でも清潔で非常に乾燥した、そのため滑りにくい床になります。この非常に機動性の高いコードレスマシンは、小規模店舗、レストラン、ガソリンスタンド、スーパーマーケット、サニタリーエリア、厨房などの床清掃、あるいは既存の大型床洗浄機の補助としても理想的です。

また、バッテリー式なので清掃中に電源コードに足を取られる心配がありません。 同じ36Vの互換性のある業務用製品は以下となります。
・HD 4/11 C Bp：高圧洗浄機
・NT 22/1 Ap Bp：ウェットバキューム（乾湿掃除機）
・T 9/1 Bp：ドライバキューム（乾式掃除機）
※旧製品（1.783-227.0）のバッテリー、充電器と互換性はありません。

第51回食品産業技術功労賞受賞
食品産業新聞社が1971年に創立20周年を記念して制定した「食品産業技術功労賞」で、床洗浄機 BR 30/4 C Bpが「資材材・機器部門」で受賞。
高水準の衛生管理が求められる昨今、当社床洗浄機の確かな洗浄力による生産性が、食品産業への発展に貢献したと、認められました。

製品特長
高速回転するローラーブラシ
  • 手作業での清掃と比較して、10倍の接触圧力を実現します。
  • ローラーブラシは、凹凸のある表面や隙間も清掃できます。
  • ローラーが自動で前進を補助するため、マシンを必要以上に押す必要がありません。
優れた速乾性
  • 柔らかいスクイジーゴムが床の水分を前進時と後進時のどちらでも吸引し、乾燥させます。
  • 徹底洗浄のために、フットペダルで簡単に吸引をオフにすることもできます。
製品仕様

製品スペック

バッテリープラットフォーム 36 V　バッテリープラットフォーム
駆動方式 バッテリー
推進動力 ブラシの回転による前進アシスト
ブラシの清掃幅 (mm) 300
吸引幅 (mm) 300
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 4 / 4
理論上の最大清掃能力 (m²/h) 200
実用上の清掃能力 (m²/h) 150
必要なバッテリーの数 (個) 1
使用時間（一回の充電） (min) max. 35
ブラシ回転数 (rpm) 1270
ブラシ面圧 (g/cm²) 100
使用水量 (l/min) 0.3
騒音値 (dB(A)) 72.4
定格入力電力 (W) 550
アンスラサイトグレー
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 13
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 365 x 345 x 1162

付属品・同梱品

  • バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
  • 移動用キャスター
  • ローラーブラシ: 1 個
  • 2本のストレートスクイジー: 1 個

製品機能

  • 2タンク方式
動画
アクセサリー
BR 30/4 C Bp スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

ダウンロード

おすすめ関連コンテンツ

溶接ヒューム対策

溶接ヒューム対策に効果的な清掃方法を解説

2021年4月から、金属アーク溶接作業などから発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質（第2類物質）に認定されました。

溶接加工を行う現場では、溶接ヒューム対策が必要となりますが、ここでは、より重要性を増す「清掃」にフォーカスし、適切な清掃機器選びについてご紹介します。

＞ 溶接ヒューム法改正にも対応 適切な清掃機器でヒューム対策を万全に

詳しくはこちら

お知らせ

バッテリーご購入時はご注意ください

・本製品（1.783-234.0）は、新バッテリー（バッテリーパワープラス）のバッテリーでご使用いただけます。
　旧製品（1.783-227.0）のバッテリーと互換性はございません。
　バッテリーを購入の際は、ご使用の製品番号を確認の上、対応するバッテリーの購入をお願いします。

＜本製品対応バッテリー、充電器＞


バッテリーパワープラス 36/75　製品ページ　バッテリーパワープラス 36/75

バッテリーパワープラス 36/60　製品ページ　バッテリーパワープラス 36/60

急速充電器バッテリーパワープラス 36/60　製品ページ　急速充電器バッテリーパワープラス 36/60


新旧バッテリー、充電器の互換性

【家庭用製品】
【業務用製品】
