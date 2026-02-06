まるでアップライト掃除機のように片手作業で扱える床洗浄機です。そのコンパクトな形状、わずか14kgの非常に軽い重量、そして30分の稼働時間を誇る長寿命リチウムイオンバッテリーにより、最大1時間当たり200m²のハードフロアを床洗浄できます。



従来のモップ清掃と比較して10倍の接触圧力（面圧）と、ローラーブラシの約1,500回転速度が、格段に優れた清掃結果を実現します。前後どちらの方向にも吸引清掃が可能で、特に頑固な汚れには、スクイジーを上げて洗浄液の反応時間を延長することができます。スクイジーによるバキュームで、清掃直後でも清潔で非常に乾燥した、そのため滑りにくい床になります。この非常に機動性の高いコードレスマシンは、小規模店舗、レストラン、ガソリンスタンド、スーパーマーケット、サニタリーエリア、厨房などの床清掃、あるいは既存の大型床洗浄機の補助としても理想的です。



また、バッテリー式なので清掃中に電源コードに足を取られる心配がありません。 同じ36Vの互換性のある業務用製品は以下となります。

・HD 4/11 C Bp：高圧洗浄機

・NT 22/1 Ap Bp：ウェットバキューム（乾湿掃除機）

・T 9/1 Bp：ドライバキューム（乾式掃除機）

※旧製品（1.783-227.0）のバッテリー、充電器と互換性はありません。



第51回食品産業技術功労賞受賞

食品産業新聞社が1971年に創立20周年を記念して制定した「食品産業技術功労賞」で、床洗浄機 BR 30/4 C Bpが「資材材・機器部門」で受賞。

高水準の衛生管理が求められる昨今、当社床洗浄機の確かな洗浄力による生産性が、食品産業への発展に貢献したと、認められました。