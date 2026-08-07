＜ご使用方法＞

軽度の汚れであれば、本剤で清掃と除菌をワンステップで行えます。汚れが酷い時には、事前に洗浄を行ってから本剤にて除菌を行ってください。

希釈

高圧洗浄機では洗浄剤タンクに本剤を入れて、高圧洗浄機の洗浄剤ダイヤルで希釈率を設定します。床洗浄機では、清水タンクにきれいな水と本剤を投入して、規定の希釈率になるようにしてください。汚水タンクには、必要に応じて消泡剤（注文番号6.295-873.0）の併用をお薦めします。マニュアル清掃でスプレイヤーを使用する時も水と本剤をスプレイヤーに入れて規定の希釈率になるようにしてください。



散布と反応時間

表面が傷まないことを小さな箇所で試してからご使用ください。対象物がしっかり濡れるように散布します。高圧洗浄機では常温での洗浄剤モード（低圧力）で散布します。床洗浄機ではスクラブモードで散布します。表の反応時間を置きます。乾かないように注意してください。



すすぎ洗い

反応時間後すすぎ洗いをします。クロス等を用いるマニュアル清掃では、反応時間の間、人や物が触れないようにして乾かしてください。すすぎ等は必要ありません。食品関連の設備等の場合は、マニュアル清掃の場合も含め、飲料可能な清水できれいにすすいでください。

※床洗浄機でご使用の際は消泡剤 フォームストップ の併用をお薦めします。

汚水タンクの容量、泡立ち度合い、洗浄剤希釈度、汚れ等に応じて、キャップ1杯からお試しください。

投入する際は、汚水タンクに投入してください。