業務用 高圧洗浄機用除菌・洗浄剤 RM 732（5 L）

ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。※ご使用前の簡易洗浄は必要、食品に触れる部分はよくすすいでください。※高圧洗浄機でご使用の際は、水は常温、吐出圧力は低圧で。常温で除菌性能を発揮します。※床洗浄機用の希釈率は1～3％です。泡立ちを抑えるため低めの希釈率からお試しください。泡が目立つ際はフォームストップ（6.295-873.0）を1キャップからお試しください。

　　

　　

ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。※ご使用前の簡易洗浄は必要、食品に触れる部分はよくすすいでください。※高圧洗浄機でご使用の際は、水は常温、吐出圧力は低圧で。常温で除菌性能を発揮します。※床洗浄機用の希釈率は１～３％です。泡立ちを抑えるため低めの希釈率からお試しください。泡が目立つ際はフォームストップ（6.295-873.0）を１キャップからお試しください。

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 5
パッケージ (個) 1
pH 10
重量 (kg) 5.1
梱包重量 (kg) 5.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 192 x 145 x 248
RM 732（5 L）, 5l
RM 732（5 L）, 5l
RM 732（5 L）, 5l
RM 732（5 L）, 5l
RM 732（5 L）, 5l
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
  • 授乳室
  • 表面洗浄および消毒
  • 屋内運動施設など
  • 対象物表面の清掃
  • 待合室、 治療室
  • サニタリーエリア
アクセサリー

洗浄剤 参考反応時間

工業/ 公共施設/ 食品工場
細菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）		 5分 1.5%
真菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）		 15分 1.0%
エンベロープウイルス 5分 3.0%
細菌、真菌、ウイルス（エンベロープウイルス）の3種に対して、3.0%で5分の反応時間で対応できます。
医療関係エリア
細菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）		 5分 5.0%
細菌
（塗布＋ブラッシング）		 5分 5.0%
真菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）		 5分 4.0%
細菌
（塗布＋ブラッシング）		 5分 5.0%
エンベロープウイルス 5分 3.0%
細菌、真菌、ウイルス（エンベロープウイルス）の3種に対して、5.0%で5分の反応時間で対応できます。

　　

＜ご使用方法＞

軽度の汚れであれば、本剤で清掃と除菌をワンステップで行えます。汚れが酷い時には、事前に洗浄を行ってから本剤にて除菌を行ってください。

  1. 希釈
    高圧洗浄機では洗浄剤タンクに本剤を入れて、高圧洗浄機の洗浄剤ダイヤルで希釈率を設定します。床洗浄機では、清水タンクにきれいな水と本剤を投入して、規定の希釈率になるようにしてください。汚水タンクには、必要に応じて消泡剤（注文番号6.295-873.0）の併用をお薦めします。マニュアル清掃でスプレイヤーを使用する時も水と本剤をスプレイヤーに入れて規定の希釈率になるようにしてください。

  2. 散布と反応時間
    表面が傷まないことを小さな箇所で試してからご使用ください。対象物がしっかり濡れるように散布します。高圧洗浄機では常温での洗浄剤モード（低圧力）で散布します。床洗浄機ではスクラブモードで散布します。表の反応時間を置きます。乾かないように注意してください。

  3. すすぎ洗い
    反応時間後すすぎ洗いをします。クロス等を用いるマニュアル清掃では、反応時間の間、人や物が触れないようにして乾かしてください。すすぎ等は必要ありません。食品関連の設備等の場合は、マニュアル清掃の場合も含め、飲料可能な清水できれいにすすいでください。

 

※床洗浄機でご使用の際は消泡剤 フォームストップ の併用をお薦めします。

汚水タンクの容量、泡立ち度合い、洗浄剤希釈度、汚れ等に応じて、キャップ1杯からお試しください。
投入する際は、汚水タンクに投入してください。

関連のおすすめ製品

＜床洗浄機用 消泡剤＞

床洗浄機でご使用の際は、消泡剤（フォームストップ）の併用をおすすめします。

消泡剤 フォームストップ

消泡剤 フォームストップ
注文番号：6.295-873.0

製品情報

＜マニュアルでのウェット清掃アイテム＞

　　

RM 洗浄剤スプレイヤー

RM 洗浄剤スプレイヤー
注文番号：6.394-255.0

 

RM スプレーボトル

RM スプレーボトル 1L
注文番号：6.394-409.0

マイクロファイバーモップ

マイクロファイバーモップ
注文番号: 9.548-136.0

スプレーモップシステムエコ

スプレーモップシステムエコ
注文番号：5.999-045.0