業務用 高圧洗浄機用除菌・洗浄剤 RM 732（5 L）
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。※ご使用前の簡易洗浄は必要、食品に触れる部分はよくすすいでください。※高圧洗浄機でご使用の際は、水は常温、吐出圧力は低圧で。常温で除菌性能を発揮します。※床洗浄機用の希釈率は1～3％です。泡立ちを抑えるため低めの希釈率からお試しください。泡が目立つ際はフォームストップ（6.295-873.0）を1キャップからお試しください。
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。※ご使用前の簡易洗浄は必要、食品に触れる部分はよくすすいでください。※高圧洗浄機でご使用の際は、水は常温、吐出圧力は低圧で。常温で除菌性能を発揮します。※床洗浄機用の希釈率は１～３％です。泡立ちを抑えるため低めの希釈率からお試しください。泡が目立つ際はフォームストップ（6.295-873.0）を１キャップからお試しください。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|5
|パッケージ (個)
|1
|pH
|10
|重量 (kg)
|5.1
|梱包重量 (kg)
|5.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|192 x 145 x 248
適合機種
- BD 35/15 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp
- BR 30/4 C
- BR 35/12 C Bp
- BR 40/10 C (50Hz)
- BR 40/10 C (60Hz)
- BR 45/22 C Bp Li
- HD 10/22-4 S (50Hz)
- HD 10/22-4 S (60Hz)
- HD 10/22-4 SXA (50Hz)
- HD 10/22-4 SXA (60Hz)
- HD 13/15 S (50Hz)
- HD 13/15 S (60Hz)
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/8 C (50Hz)
- HD 4/8 C (60Hz)
- HD 4/8 Classic 50Hz
- HD 4/8 Classic 60Hz
- HD 4/8 P (50Hz)
- HD 4/8 P (60Hz)
- HD 7/10 C Food (50Hz)
- HD 7/10 C Food (60Hz)
- HD 7/15 M 50Hz
- HD 7/15 M 60Hz
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/16-4M Cage 50Hz
- HD 8/16-4M Cage 60Hz
- HD 8/20 G
- HD 9/17-4 S (50Hz)
- HD 9/17-4 S (60Hz)
- HD 9/23 G
- HDS 10/19 M (50Hz)
- HDS 10/19 M (60Hz)
- HDS 10/19-4 M (50Hz)
販売終了製品
用途・清掃場所
- 授乳室
- 表面洗浄および消毒
- 屋内運動施設など
- 対象物表面の清掃
- 待合室、 治療室
- サニタリーエリア
アクセサリー
洗浄剤 参考反応時間
|工業/ 公共施設/ 食品工場
|細菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）
|5分
|1.5%
|真菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）
|15分
|1.0%
|エンベロープウイルス
|5分
|3.0%
|細菌、真菌、ウイルス（エンベロープウイルス）の3種に対して、3.0%で5分の反応時間で対応できます。
|医療関係エリア
|細菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）
|5分
|5.0%
|細菌
（塗布＋ブラッシング）
|5分
|5.0%
|真菌
（スプレイヤー等での塗布のみ）
|5分
|4.0%
|細菌
（塗布＋ブラッシング）
|5分
|5.0%
|エンベロープウイルス
|5分
|3.0%
|細菌、真菌、ウイルス（エンベロープウイルス）の3種に対して、5.0%で5分の反応時間で対応できます。
＜ご使用方法＞
軽度の汚れであれば、本剤で清掃と除菌をワンステップで行えます。汚れが酷い時には、事前に洗浄を行ってから本剤にて除菌を行ってください。
- 希釈
高圧洗浄機では洗浄剤タンクに本剤を入れて、高圧洗浄機の洗浄剤ダイヤルで希釈率を設定します。床洗浄機では、清水タンクにきれいな水と本剤を投入して、規定の希釈率になるようにしてください。汚水タンクには、必要に応じて消泡剤（注文番号6.295-873.0）の併用をお薦めします。マニュアル清掃でスプレイヤーを使用する時も水と本剤をスプレイヤーに入れて規定の希釈率になるようにしてください。
- 散布と反応時間
表面が傷まないことを小さな箇所で試してからご使用ください。対象物がしっかり濡れるように散布します。高圧洗浄機では常温での洗浄剤モード（低圧力）で散布します。床洗浄機ではスクラブモードで散布します。表の反応時間を置きます。乾かないように注意してください。
- すすぎ洗い
反応時間後すすぎ洗いをします。クロス等を用いるマニュアル清掃では、反応時間の間、人や物が触れないようにして乾かしてください。すすぎ等は必要ありません。食品関連の設備等の場合は、マニュアル清掃の場合も含め、飲料可能な清水できれいにすすいでください。
※床洗浄機でご使用の際は消泡剤 フォームストップ の併用をお薦めします。
汚水タンクの容量、泡立ち度合い、洗浄剤希釈度、汚れ等に応じて、キャップ1杯からお試しください。
投入する際は、汚水タンクに投入してください。
関連のおすすめ製品
＜床洗浄機用 消泡剤＞
床洗浄機でご使用の際は、消泡剤（フォームストップ）の併用をおすすめします。
＜マニュアルでのウェット清掃アイテム＞
RM 洗浄剤スプレイヤー
注文番号：6.394-255.0