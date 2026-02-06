高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic
HD 7/20 G Classicは強力なガソリンエンジンを搭載しているので、電源の無い場所でも優れた洗浄作業を行うことが出来ます。
※この製品は、水道栓からの給水を主として設計されており、給水タンク等からの自吸による使用はお勧めいたしません。自吸による給水方法をご予定される場合、マシンの選定は「HD 8/20 G（1.187-904.0）」、もしくは、「HD 9/23 G（1.187-906.0）」を推奨いたします。
優れたパフォーマンス、プロ仕様の耐久性で疲れにくい人間工学的デザイン
5.9Hp（4.4kW）の強力なエンジンが20MPaの常用圧力を実現
高い性能とプロフェッショナル仕様の装備ながらもお求めやすい価格帯を実現
4つの特長
-
1
優れた洗浄力
作業時間を短縮する高いパフォーマンス
5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制（EU stage V）に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。
-
2
高い耐久性
実績のある優れた耐久性
丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。
-
3
疲労軽減設計
人間工学に基づく疲れにくい設計
ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。
-
4
卓越した機動性
大型ノンパンクタイヤを標準装備
ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。
建設業界やビルクリーニング業界では、電源不要で稼働できるHD 7/20 G Classicが特に役立ちます。
強力なガソリンエンジン（EU STAGE V）により、外部電源がない場所でも洗浄作業を行うことができます。
20Mpaの圧力、1時間あたり700リットルの水量により優れた洗浄効果を発揮します。
人間工学に基づいたプッシュハンドル、高圧ホースやランスなどのアクセサリー収納、コンパクトなサイズにより、車での持ち運びも簡単です。
大型の給水フィルター、サーモバルブ、安全弁により、内部部品を効率的に保護し、高いメンテナンス性を保ちます。
※この製品は、水道栓からの給水を主として設計されており、給水タンク等からの自吸による使用はお勧めいたしません。自吸による給水方法をご予定される場合、マシンの選定は「HD 8/20 G（1.187-904.0）」、もしくは、「HD 9/23 G（1.187-906.0）」を推奨いたします。
製品特長
電源不要外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
優れた機動性ノンパンクタイヤは、不整地でも高い移動性を保ちます。 コンパクトな製品なので、狭い場所での操作性が高いです。 コンパクトで収納スペースをとらないので、車両に積んで移動する際も便利です。
堅牢で高い耐久性損傷を防ぐ堅牢な鉄管フレームは、製品の保護に優れています。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 セラミックピストンとクランクシャフトポンプを装備。
アクセサリー収納性
- ホースフックとアクセサリーホルダーで、簡単に収納と持ち運びが出来ます。
- 人間工学に基づいたハンドルと、ホース保管用のフックを装備。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|700
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|200 / 20
|最大許容圧力 (bar/MPa)
|250 / 25
|給水口
|3/4″
|駆動方式
|ガソリン
|エンジンタイプ
|G210FA
|作業可能ユーザー数
|1
|持ち運びもラクラク
|ハイクラス
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|36.2
|梱包重量 (kg)
|43
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|878 x 538 x 702
付属品・同梱品
- トリガーガン: 標準タイプ
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- パワーノズル
- フィルター
製品機能
- フレームタイプ
- セラミックピストンとクランクシャフトポンプ
アクセサリー
洗浄剤
HD 7/20 G Classic スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。