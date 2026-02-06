清掃幅 17インチの手押し式床洗浄機です。 ダイヤルを回すだけで作業モードを選択きる操作パネル、バッテリー液の補充が不要なメンテナンスフリーバッテリー、工具を使わずに脱着や交換ができるブラシやスクイジーなど、操作が簡単なのでどなたでもすぐに扱えます。また、V型の耐油スクイジーを標準装備していますので、汚水の回収力も抜群です。



＜シンプルな操作性＞

直感的に操作が出来る17インチモデル 操作パネルのイラストにダイヤルを合わせるだけで簡単に操作ができます。洗浄作業で操作する部分を黄色にしているため、操作に迷うことがありません。



＜作業時間の削減＞

簡単メンテナンスで作業時間を短縮 ブラシやスクイジーは工具を使わずに着脱や交換が可能です。汚水タンクは取り外しができ、排水やタンク清掃が簡単に行えます。



＜作業効率の向上＞

汚水の吸い残しを防ぐ強力な回収力 17インチモデルに500Wの強力吸引モーターを搭載。スクイジーはV型のため、どんな床材にもフィットし、残水無く抜群の汚水回収力を誇ります。また水平器と搭載しているので、床面に最適な接地角度に調整できます。



＜安心の長期保証／ユーザー登録で2年保証＞

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使いいただけるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です。

※アクセサリー、パーツ、洗剤を除きます。

※バッテリー込み本体質量：108kg

※下記の製品スペック欄のモーター出力について：ブラシモーター出力 600W、バキュームモーター出力 500W