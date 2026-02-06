床洗浄機 BD 43/25 C Bp

清掃幅 17インチの手押し式床洗浄機です。ダイヤルを回すだけで作業モードを選択きる操作パネル、バッテリー液の補充が不要なメンテナンスフリーバッテリー、工具を使わずに脱着や交換ができるブラシやスクイジーなど、操作が簡単なのでどなたでもすぐに扱えます。

　　

クリーナーをかけている画像

簡単で扱いやすい操作性と高い洗浄効果
清掃コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から

エントランスの床洗浄に
⽬地のある床を清掃している画像
スーパーなどの床洗浄に
⼯場内の床を清掃している画像
公共施設の床洗浄に
⼯場内の床を清掃している画像

4つの特長

  • 1

    シンプルな操作性

    直感で操作できる17インチモデル

    操作ダイヤルは、作業のイラストに合わせるだけで簡単に操作できます。操作するパーツを黄色にしているため、操作に迷うことがありません。

    耐久性と柔軟性についての解説画像
  • 2

    高い収納性と機動力

    便利な機能で、移動も収納もラクラク

    移動用キャスターによりブラシが床に接しないため、収納中のブラシ変形を防ぎます。また、スクイジーをホルダーに固定することで、狭い通路や収納場所での衝突や破損から製品を守ります。

    簡単操作で作業効率アップの解説画像
  • 3

    作業効率アップ

    汚水の吸い残しを防ぐ強力な回収力

    17インチモデルに500Wの強力吸引モーターを搭載。スクイジーは床面に最適な接地角度に調整でき、汚水の吸い残しがありません。

    ハンドル部分の画像
  • 4

    作業時間の削減

    簡単メンテナンスで作業時間を短縮

    ブラシやスクイジーは工具を使わずに着脱や交換が可能です。汚水タンクは取り外しができ、排水やタンク清掃が簡単に行えます。

    ハンドル部分の画像

　　

清掃幅 17インチの手押し式床洗浄機です。 ダイヤルを回すだけで作業モードを選択きる操作パネル、バッテリー液の補充が不要なメンテナンスフリーバッテリー、工具を使わずに脱着や交換ができるブラシやスクイジーなど、操作が簡単なのでどなたでもすぐに扱えます。また、V型の耐油スクイジーを標準装備していますので、汚水の回収力も抜群です。

＜シンプルな操作性＞
直感的に操作が出来る17インチモデル 操作パネルのイラストにダイヤルを合わせるだけで簡単に操作ができます。洗浄作業で操作する部分を黄色にしているため、操作に迷うことがありません。

＜作業時間の削減＞
簡単メンテナンスで作業時間を短縮 ブラシやスクイジーは工具を使わずに着脱や交換が可能です。汚水タンクは取り外しができ、排水やタンク清掃が簡単に行えます。

＜作業効率の向上＞
汚水の吸い残しを防ぐ強力な回収力 17インチモデルに500Wの強力吸引モーターを搭載。スクイジーはV型のため、どんな床材にもフィットし、残水無く抜群の汚水回収力を誇ります。また水平器と搭載しているので、床面に最適な接地角度に調整できます。

＜安心の長期保証／ユーザー登録で2年保証＞
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使いいただけるためのアフターサービスを提供しています。

※当社ホームページでユーザー登録が必要です。
※アクセサリー、パーツ、洗剤を除きます。
※バッテリー込み本体質量：108kg
※下記の製品スペック欄のモーター出力について：ブラシモーター出力 600W、バキュームモーター出力 500W

製品特長
頑丈で耐久性のある制御部品です
  • 毎日使えるように設計されています。
  • 頑丈で、耐久性があり、信頼性の高い機械です。
イージーオペレーションパネルによるシンプルな操作性を実現しています
  • 分かりやすいシンボルマークと明確なコントロールパネルは、操作性を向上させ、作業効率を高めるのに役立ちます。
  • ハンドルスイッチを離してが解除された後、自動的に給水を遮断する電磁弁を搭載しています。
  • 黄色で色分けされたシンプルな操作部により、マシンの使い方が容易です。
小型・コンパクトな床洗浄機です
  • 非常に操作性が高く、使い勝手が良いです。
  • 清掃対象面を明確に見渡せます。
あらゆる標準的なバッテリータイプに対応する大型バッテリー収納部です
  • 汚水タンクが丸ごと外せる構造でバッテリー交換が容易な、アクセスしやすいバッテリー収納部
  • 複数のシフトでの運用にも適しています。
ホームベースシステム
  • フック、コンテナ、モップなどを装着するためのオプションを用意しています。
  • 清掃用具（洗剤やブラシなどのマニュアル清掃用具）を 追加でマシンの上に積載できます。必要な洗剤やブラシなどをすぐに取り出せる場所に置いておくことで、作業効率の向上に役立ちます。
25リットルクラスの手頃な価格のエントリーモデルです
  • コストパフォーマンスに優れています。
  • 最も重要なマシンの性能を提供します。
黄色く目立つ操作部は、視認性を高め、操作ミスを減らすのに役立ちます
  • 黄色に色分けされた操作部は、操作を簡素化し、操作方法を覚える時間を短縮します。
V型スクイジーが標準装備されています
  • その場の床の状態に合わせて最適な調整ができます。
製品仕様

製品スペック

駆動方式 バッテリー
推進動力 ブラシの回転による前進アシスト
ブラシの清掃幅 (mm) 430
吸引幅 (mm) 750
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 25 / 25
理論上の最大清掃能力 (m²/h) 1720
実用上の清掃能力 (m²/h) 860
バッテリー (V) 24
バッテリー駆動時間 (h) max. 2
ブラシ回転数 (rpm) 180
ブラシ面圧 (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22.5 - 28
使用水量 (l/min) max. 2.7
騒音値 (dB(A)) 66
定格入力電力 (W) 1100
アンスラサイトグレー

付属品・同梱品

  • ディスクブラシ: 1 個
  • Vスクイジー

製品機能

  • 2タンク方式
床洗浄機 BD 43/25 C Classic Bp
安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

