高圧洗浄機 HDS 8/17-4 M (60Hz)
常温水を高温に変えて吐出できる温水高圧洗浄機です。ラインナップでは上位機種のカテゴリーです。ハードな環境でこびりついた汚れなどを、毎日作業しているユーザー様に適しています。仕様：三相200V(60Hz)。堅牢な 三連ピストンアキシャルポンプ、耐久性の高い水冷式 4ポールモーター、区分けして使える2つの洗浄剤タンク、燃焼効率が高く燃費の良いステンレス製ヒートコイルボイラー。
ケルヒャーの温水高圧洗浄機 HDS 8/17-4 M (60 Hz) は、最高の洗浄品質と最高の人間工学および使いやすさを兼ね備えています。
頑丈な三連セラミックピストンのアキシャルポンプ、低速で耐久性の高い水冷式 4 ポールモーター、無駄な燃料消費を抑える eco!efficiency モードなどの高品質のコンポーネントとシステムにより、安全かつ経済的な洗浄作業が行えます。
特に、高温の温水も継続的にすぐに作れるステンレス製のヒートコイルボイラーと新型バーナーエンジニアリングは燃焼効率を高め、これまでで最高の低燃費となり、燃料コストを抑える事ができます。
機能性も高く、手元で圧力調整が可能なサーボ制御付きで握り続けなくても吐出が可能な革新的 EASY!Forceトリガーガン、特許取得済みのノズル技術を採用したパワーノズル、反動を分散し回転できるAVS機能がある1050mmステンレス製スプレーランスも標準装備されており、長時間の使用でも楽で疲れない人間工学に基づいた作業が可能です。
このクラスのマシンは、区分けして使える2つの洗剤タンク、直感的な動作が可能な1つのスイッチダイヤル操作、人間工学に基づき容量も多いアクセサリ ストレージ、アクセサリー接続時の時間を節約する EASY!Lock 仕様、作業者の操作を集約した洗練されたモビリティ コンセプトも魅力です。
大型給水フィルター、安全バルブ、SDS ホースなどの一貫して適用された安全技術により、特にメンテナンスが容易な HDS 8/17-4 M でも損傷から確実に保護されます。
電気仕様：三相200V 60Hz 20Aプラグ
製品特長
EASY!Lock 搭載の豊富なアクセサリ
- EASY!Force Advanced は、保持力を必要とせずに疲労のない作業を実現します。
- 圧力と水量は、ランスとトリガーガンの間にあるサーボコントロールコントローラーで調整できます。
- 1050mm で回転機能のあるステンレス製ランスです。
最大効率
- 非常に効率的で、信頼性の高い「ドイツ製」バーナー技術。
- 三連ピストンアキシャルポンプを備えた 4 ポールモーター。
- 高性能と長寿命を実現する水冷モーター。
機械に統合されたアクセサリ用の複数の保管スペース
- 豊富なアクセサリーを収納できるストレージボックス。吸水用ホース、電源ケーブ用のフックが2つ付属。
- 洗剤、手袋、工具などを収納できる広々とした収納コンパートメント。
安全な操作性
- アクセスしやすい給水フィルターが、水中の汚れ・異物からポンプを保護します。
- 安全バルブ、渇水センサー、燃料保護機能により、中断なく機械の可用性が確保されます。
- 振動軽減システム(SDS) により、安定した圧力を保ちます。
洗剤を吹き付けます
- タンク1とタンク2の洗浄剤は簡単に切り替えることができます。
- 的確な量の洗剤に調整できます。
優れた移動性
- 大きなステアリングとゴムタイヤ。
- ハードな現場や傾斜でも高い移動性を発揮します。
- 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。
簡単操作
- ユニットのすべての機能を 1 つのスイッチで実行できます。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|60
|吐出水量 (l/h)
|400 - 800
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|ボイラー加熱温度 (°C)
|min. 80 - max. 155
|モーター出力 (kW)
|5.5
|全負荷時の燃料油消費量 (g/h)
|5.6
|燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (g/h)
|4.4
|電源コード (m)
|5
|燃料タンク (l)
|25
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|156
|梱包重量 (kg)
|165.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1330 x 750 x 1060
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの種類: 長寿命
- 高圧ホースの仕様: 内径DN8, 耐圧400bar
- スプレーランス: 1050 mm
- パワーノズル
- サーボコントロール
製品機能
- 洗浄剤機能: 20L+10Lタンク
- ねじれ防止
- 洗剤、スケール抑制剤、燃料用のタンクは外部から補充可能
- ポール反転プラグ（3相）
- サービスコントロールディスプレイ
- 洗浄剤タンク（2個）
- 渇水防止
- ステンレススチールヒートコイル
用途・清掃場所
- 車両の洗浄
- 器材、機械の洗浄
- 作業場の洗浄
- 屋外エリアの洗浄
- サービスステーションの洗浄
- 日常的な汚れの洗浄
- プールの洗浄
- スポーツ施設の洗浄
- 製造ラインの洗浄
- 製造機器の洗浄
アクセサリー
洗浄剤
HDS 8/17-4 M (60Hz) スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。