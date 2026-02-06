HD 10/22-4 SXA 冷水高圧洗浄機は、高い洗浄力、扱いやすい装備・機能、高い耐久性により、最大限のパフォーマンスを発揮します。 EASY!Force Advanced 高圧ガンは「握り続ける」という概念を排除し、長時間の作業をサポートします。 圧力と水量は、ランスとトリガーガンの間にあるサーボコントロールコントローラーで調整できます。 これは、ノズルを交換したり機械自体を調整したりすることなく、デリケートな表面に合わせて圧力を調整できることを意味します。 また作業者への負担を抑えた低振動サイクロンジェットノズルも標準装備されます。 アシスタンス システムと LED ステータス表示により、明確な情報が提供されます。 スーパークラスのマシンは、その機能と装備で群を抜いています。 その心臓部には、ステンレス鋼のピストンと真鍮のシリンダー ヘッドを備えた耐久性の高いポンプが搭載されています。また 空冷＆水冷の W 冷却を備えた 4 ポール低速モーターは、強力で耐久性に優れています。 統合されたアルミニウム フレームは重量を軽減し、軽量でありながら耐久性に優れたシャーシを提供し、フレームを活用する事でクレーンによる積み込みも可能にします。 垂直モーターとポンプユニットを備えた直立構造スタイルにより、機械はコンパクトで持ち運びに便利です。 また、テフロン ® コーティングを施したウルトラ ガード高圧ホースとアクセサリー用の十分な内蔵ストレージに加え、圧力がかかっている場合でも最大 45 ° で巻き取りおよび巻き戻しができる自動ホース リールも備えています。特に、このクラスではケルヒャー初めての自動ホースリール装備により、片付け作業も 70 ％短縮され、片付け時の擦り切れも軽減できます。