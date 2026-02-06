パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。 握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。 汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。



＜移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ＞

ハンドル部分を押し込みコンパクトになるので、バンタイプの車で運べます。また、使用しない時も場所をとりません。 電源コードと高圧ホースを一緒にまとめることができるバンドや、ノズルなどのアクセサリーを収納するホルダーを装備しており、省スペースで収納できます。



＜プロ仕様の頑丈な設計＞

本体カバーは耐衝撃性プラスチックで、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。また、ポンプをはじめ、主要部品も高い耐久性を誇ります。



＜使いやすさを追求した設計＞

シンプル設計なので操作が簡単です。



＜扱いやすいダイレクトコネクター＞

トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄がラクに行えます。また、せまいスペースで使用する際にも便利です。