床洗浄機 BR 40/10 C (50Hz)
BR 40/10 C（50Hz）は洗浄能力の高いローラーブラシ搭載のケルヒャー業務用小型床洗浄機です。操作も簡単でいつでも手軽に床の清掃ができます。 洗浄水の噴射、ブラシ洗浄、汚水回収、とこの一台で3役をこなします。
洗浄能力の高いローラーブラシで作業効率アップ
洗浄コストの削減はケルヒャー 床洗浄機から
4つの特長
-
1
コンパクト設計
扱いやすい小型サイズ
狭い場所や入り組んだ場所の清掃も可能です。ハンドルは折りたためるので、収納場所を取りません。
-
2
高い洗浄力で効率アップ
ローラーブラシでパワフル洗浄
縦に高速回転するローラーブラシは面圧が高く、点字ブロックの凹凸やノンスリップ床に威力を発揮し、こびり付いた汚れや油汚れにも効果的です。2つのスクイジーは、汚水を確実に回収します。
-
3
移動性・運搬性
タイヤ装着で簡単移動
付属のタイヤを装着することで、洗浄機の運搬が楽に行えます。清掃時にはハンドルに収納が可能です。
-
4
高いメンテナンス性
シンプル設計で簡単操作
ブラシやスクイージーの交換に工具は必要ありません。汚水吸引のオン/オフは、足で電源を入れるフットスイッチを採用。操作からメンテナンスまで、どなたでも簡単に扱うことができます。
こちらのモデルは、電源環境が50Hzの地域用のモデルです。
BR 40/10 C（50Hz）はケルヒャー床洗浄機ラインナップの中でも洗浄能力が非常に高いローラーブラシ搭載モデルです。
従来のポリッシャー＋ウェットバキュームの2台の役割を1台でこなすモデルとして、操作も簡単でいつでも手軽に床の清掃ができます。 洗浄水の噴射、ローラーブラシによる洗浄、汚水回収、の3役を一台でこなします。
ハンドルは折りたためるので、収納時にも場所を取りません。 ローラーブラシは、縦に高速に回転し、凹凸のある床面にもブラシが入りこむので奥に入った汚れも掻き出します。油汚れ、こびりついた汚れにも威力を発揮します。 また、2 つのスクイジーで汚水を強力に回収します。 操作からメンテナンスまで、操作が簡単なのでどなたでも扱うことができます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|電源駆動（コード式、有線式）
|ブラシの清掃幅 (mm)
|400
|吸引幅 (mm)
|400
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|10 / 10
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|400
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|300
|ブラシ回転数 (rpm)
|600
|ブラシ面圧 (g/cm²)
|100 - 200
|使用水量 (l/min)
|1
|騒音値 (dB(A))
|max. 75
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50
|定格入力電力 (W)
|max. 1200
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|35.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|520 x 470 x 1150
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 2 個
- 移動用キャスター
- 2本のストレートスクイジー: 1 個
製品機能
- 2タンク方式
- 電源駆動（コード式、有線式）
- ブラシ面圧の調節可能
動画
アクセサリー
洗浄剤
BR 40/10 C (50Hz) スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
ダウンロード
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。