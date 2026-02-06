高圧洗浄機 HD 13/15 S (50Hz)

HD 13/15 S (50Hz)は200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。シリーズ最高スペック（吐出水量1320L/h、吐出圧力15MPa）の冷水高圧洗浄機です。建築現場、大型機械の洗浄などで威力を発揮します。

　　

HD 13/15 S

選ばれたクリーニング性能
パワフルな洗浄力で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

建設現場での重機の洗浄に
木材の皮はぎにも
4つの特長

  • 1

    高い洗浄力

    ハイパワー仕様で幅広い用途に対応

    水量1,320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。また、自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。

  • 2

    操作効率UP・疲労軽減設計

    手元で圧力・水量を自在に調節

    サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。さらに、人間工学に基づいた設計により、高圧水の噴射時でも反動を抑えることで疲労を軽減します。

  • 3

    清掃効率の向上

    パワーノズルで効率よく洗浄

    パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40％の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。

  • 4

    移動性能・運搬性能

    大型タイヤと吊り下げフック

    移動に便利な大型タイヤを採用。オプションの吊り下げフックは、取付けることでクレーンで運ぶことができます。(吊り下げフック　注文番号：2.640-438.0)

製品特長
高圧洗浄機 HD 13/15 S (50Hz): 負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。 Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
高圧洗浄機 HD 13/15 S (50Hz): 実績のあるケルヒャーの品質
実績のあるケルヒャーの品質
4極水冷電動モーター 堅牢な真ちゅうのシリンダーヘッドとセラミックピストン 強化された、壊れにくいプラスチックシャーシ
高圧洗浄機 HD 13/15 S (50Hz): 安全性を高めるため
安全性を高めるため
機械監視のための統合電子システム。 低電圧範囲または過電圧の場合の自動電源停止。 液漏れや異常が発生した場合にスイッチをオフにします。
優れた機動性
  • 凹凸の表面、階段や踊り場のための大きなゴム製ホイール
  • 容易で人間工学的な輸送のための証明された袋のトラックの原則。
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 3
電圧 (V) 200
周波数 (Hz) 50
吐出水量 (l/h) 500 - 1320
給水温度 (°C) 60
常用吐出圧力 (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
最大許容圧力 (bar/MPa) 165 / 16.5
モーター出力 (kW) 7.7
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 74.6
梱包重量 (kg) 80.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 560 x 500 x 1090

付属品・同梱品

  • トリガーガン: EASY!Force Advanced
  • ソフトグリップ
  • 高圧ホースの長さ: 10 m
  • 高圧ホースの種類: 長寿命
  • スプレーランス: 1050 mm
  • パワーノズル
  • サーボコントロール

製品機能

  • 4ポールモーター（空冷/水冷）
  • 3ピストン ポンプ: セラミック製ピストン
  • 自動圧力解放バルブ
  • オイル残量 のぞき窓
  • ケミカルインジェクター
動画
アクセサリー
洗浄剤
HD 13/15 S (50Hz) スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

動画

EASY!Force - EASY!Lock ja

EASY!Force HDR Machine park

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

【家庭用製品】
