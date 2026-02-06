高圧洗浄機 HD 7/10 C Food (50Hz)

80℃までの温水での給水可能なケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機です。食品衛生面への配慮が必要な現場に最適です。

　　

HD 9/100-4

80℃までの温水を給水可能な耐油性に優れた専用モデル
日常清浄の衛生管理はケルヒャー 高圧洗浄機から

食品加工の現場に
食品加工の現場に
オプション（FR 30 Me）を使用して水ハネ無く洗浄
オプション（FR 30 Me）を使用して水ハネ無く洗浄

4つの特長

  • 1

    高い洗浄力

    80℃の温水洗浄が可能

    冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にしたため、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。

    80℃の温水洗浄が可能
  • 2

    耐久性・耐油性

    耐油製品を標準装備

    錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。

    耐油製品を標準装備
  • 3

    汎用性・利便性

    多機能の3ジェットノズル

    標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル一本で多様な洗浄作業に対応します。

    多機能の3ジェットノズル
  • 4

    コンパクト設計

    扱いやすい縦型ボディ

    縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。また、ハンドル部分は折り畳むことができるのでコンパクトに収納できます。

    扱いやすい縦型ボディ

　　

温水（80℃まで）での給水が可能なケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機です。 200V電源で使用可能な、高機能・高耐久性の業務用冷水高圧洗浄機です。温水（80℃まで）の給水が可能なので、油汚れの洗浄が簡単になります。食品衛生面への配慮が必要な現場に最適です。

製品特長
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
  • ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。
  • Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 3
電圧 (V) 200
周波数 (Hz) 50
吐出水量 (l/h) 700
給水温度 (°C) 80
常用吐出圧力 (bar/MPa) 100 / 10
最大許容圧力 (bar/MPa) 120 / 12
モーター出力 (kW) 3
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 33.8
梱包重量 (kg) 37.1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 360 x 375 x 925

付属品・同梱品

  • 高圧ホースの長さ: 15 m
  • 高圧ホースの種類: 食品用
  • ステンレス製スプレーランス: 840 mm

製品機能

  • 洗浄剤機能: 洗剤吸引機能
  • 自動圧力解放バルブ
高圧洗浄機 HD 7/10 C Food (50Hz)
高圧洗浄機 HD 7/10 C Food (50Hz)
高圧洗浄機 HD 7/10 C Food (50Hz)
高圧洗浄機 HD 7/10 C Food (50Hz)
高圧洗浄機 HD 7/10 C Food (50Hz)
動画
アクセサリー
洗浄剤
HD 7/10 C Food (50Hz) スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

動画

EASY!Force HDR butcher's shop

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤