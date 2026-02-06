高圧洗浄機 HD 4/8 C (50Hz)

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。 握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。 汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。

男性が高圧洗浄機を持っている画像

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

工事現場の高所作業に
高圧洗浄機で洗浄を行なっている画像
犬走りや外床、外壁の洗浄に（オプション：FR 30 P 使用）
高圧洗浄機で洗浄を行なっている画像

5つの特長

  • 1

    移動性・収納性

    移動にも収納にも便利なサイズ

    縦型のコンパクト設計。持ち手を押し込めるので、バンタイプの車で運べます。電源コードと高圧ホースをまとめるラバーバンドや、ノズルなどを収納するホルダーを装備し、省スペースで収納が可能です。

    移動が楽でコンパクトに収納されていることが分かる画像
  • 2

    耐衝撃性・高耐久性

    プロ仕様の丈夫な設計

    本体カバーは耐衝撃性プラスチックで、モーターとポンプを保護します。また、ポンプをはじめ、主要部品も高い耐久性を誇ります。

    高圧洗浄機の画像
  • 3

    操作性・作業効率

    使いやすさを追求

    シンプル設計で操作が簡単です。また、高圧ホースはねじれ防止システム（AVS）装備で、作業中のわずらわしいねじれがありません。（※高圧ホース側は加圧時には回りません。）

    使いやすさを説明した画像
  • 4

    様々なシーンで活躍

    扱いやすいダイレクトコネクター

    トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄も簡単に行えます。狭いスペースで使用する際にとても便利です。

    ダイレクトコネクターの解説画像
  • 5

    高い洗浄力

    ケルヒャー独自のパワーノズル

    パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

    パワーノズルの解説画像

　　

＜移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ＞
ハンドル部分を押し込みコンパクトになるので、バンタイプの車で運べます。また、使用しない時も場所をとりません。 電源コードと高圧ホースを一緒にまとめることができるバンドや、ノズルなどのアクセサリーを収納するホルダーを装備しており、省スペースで収納できます。

＜プロ仕様の頑丈な設計＞
本体カバーは耐衝撃性プラスチックで、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。また、ポンプをはじめ、主要部品も高い耐久性を誇ります。

＜使いやすさを追求した設計＞
シンプル設計なので操作が簡単です。

＜扱いやすいダイレクトコネクター＞
トリガーガンにダイレクトコネクターを取付けることで、至近距離の洗浄がラクに行えます。また、せまいスペースで使用する際にも便利です。

高圧洗浄機 HD 4/8 C (50Hz): 負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。 Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
高圧洗浄機 HD 4/8 C (50Hz): 持ち運びもラクラク
持ち運びもラクラク
マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。 ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。 コンパクト収納
高圧洗浄機 HD 4/8 C (50Hz): 扱いやすい機能性
扱いやすい機能性
本体を縦に置いても横にしても使用できます。 水平動作中は車輪は動きません。 マシンは最大の安定性を提供する。 噴射装置のために別々にしたパーキング＆輸送ポジション。
耐久性
  • 自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。
  • 高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。
  • 水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
便利なアクセサリー収納
  • マシンに直接サーフェースクリーナーを繋ぐためのねじ接続
  • 3ジェットノズルとサイクロンジェットノズルを収納できる固定ホルダー。
  • 高圧ホースをまとめるのに便利なホースフック。
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 1
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50
吐出水量 (l/h) 400
給水温度 (°C) up to 60
常用吐出圧力 (bar/MPa) 80 / 8
最大許容圧力 (bar) 110 / 11
モーター出力 (kW) 1.4
電源コード (m) 5
ノズルサイズ (mm) 36
給水口 3/4″
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 27.2
梱包重量 (kg) 30.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 380 x 360 x 930

付属品・同梱品

  • トリガーガン: EASY!Force
  • 高圧ホースの長さ: 10 m
  • スプレーランス: 840 mm

製品機能

  • 洗浄剤機能: 洗剤吸引機能
  • 自動圧力解放バルブ
動画
アクセサリー
洗浄剤
HD 4/8 C (50Hz) スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

