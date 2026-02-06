床洗浄機 BR 35/12 C Bp
リチウムイオンバッテリー駆動の手押し床洗浄機 です。縦回転式ローラーブラシヘッドとKART（Kärcher Advanced Response Technology / ケルヒャー・アドバンスド・レスポンス・テクノロジー）＝首振りヘッド機能による快適で機動性が高く、高い洗浄効率を提供します。小回りが利き、入り組んだ場所もストレスなく清掃が行えます。
車を運転する感覚で、どなたでも楽しく効率的に清掃。
ディスクブラシの7倍の面圧と5倍の洗浄スピードで、床洗浄の清掃コストを削減。
4つの特長
-
1
操作性・安全性向上
運転感覚で楽しく効率良く清掃
今までにない「ハンドル操作システム(KART※)」により車を運転する感覚でスムーズに操作可能。小回りが利き入り組んだ場所や壁際もストレスなく清掃が行えます。
※ Karcher Advanced Response Technology
-
2
軽量・コンパクト化
移動・作業もしやすいサイズ
狭所作業を可能にする小型ボディはハンドルを折り畳んでさらにコンパクトに。収納や車載移動が容易です。リチウムイオンバッテリーの採用で軽量化も実現しました。
-
3
作業時間の短縮
メンテナンスの手間を減らし作業時間を短縮
作業後の汚水処理やブラシ・スクイジーの洗浄がしやすい設計で、清掃から後片付けまでの作業時間全体を短縮し作業者の負担を減らします。
-
4
省エネ・生産性の向上
生産性を高めるエコモードとプレスイープ
電力消費を抑えたエコモード搭載。通常モードと比べ作業時間が約40%アップ。汚れの度合いにあわせて無駄な消耗を防ぎ、騒音も抑えます。
プレスイープ機能により、粗ゴミを回収しながら洗浄します。前処理掃除の時間を省き、清掃時間を短縮します。
BR 35/12 C は、小型で家具の多いエリアに最適な、効率的な手押し式床洗浄機です。
主な特長:
前後両方向の清掃が可能: 軽量設計により、前進だけでなく後進でも清掃や吸引が可能です。
階段昇降も容易: その軽さから、エレベーターを使わずに階段を使って異なるフロアへ移動させることも容易です。
KART技術搭載の回転式ローラーブラシヘッド: ケルヒャー独自のKART（Kärcher Advanced Response Technology / ケルヒャー・アドバンスド・レスポンス・テクノロジー）を搭載した回転式ローラーブラシヘッドは、狭い通路やカーブでも自在に操作でき、最大限の機動性と俊敏性を実現します。これにより、家具が多い場所や入り組んだ通路でも、清掃ムラなく隅々まで対応できます。
パワフルで長寿命なリチウムイオンバッテリー: 長時間の連続稼働を可能にし、急速充電にも対応しています。完全にメンテナンスフリーで、従来の鉛バッテリーと比較して最大3倍の長寿命を実現し、運用コストを大幅に削減します。
eco!efficiencyモード: ボタン一つでエネルギー消費を大幅に削減し、バッテリー稼働時間を延長します。運転音も約40%低減するため、病院やオフィス、ホテルなど、騒音に敏感な場所での日中清掃にも最適です。
製品特長
ブラシヘッドはKART (Kärcher Advanced Response Technology) 技術を搭載し、左右に200度回転します。これにより、ブラシヘッド自体がステアリングの役割を果たすことで、清掃機本体を思い通りに操ることができます
- 卓越した機動性と高い清掃効果 – 家具や障害物の多いエリアに最適です。
- ブラシは常に進行方向に対して垂直に接地しています。スクイジーはあらゆるコーナーで確実に水を回収します。
- 必要に応じて、後進しながらの洗浄と吸引も可能です。
高性能リチウムイオンバッテリーを搭載
- 従来の鉛バッテリーと比較して3倍長寿命でありながら、完全にメンテナンスフリーです。
- 必要な場合は、途中充電または部分充電も可能です。
- 急速充電（3時間でフル充電、1時間で半分充電）。
省エネ eco!efficiency モード付き
- リソースを節約し、実行時間を最大50%延長します。
- 騒音レベルを40%削減しています。
- CO₂排出量の削減。
コンパクトマシン
- 90°の角度で壁から離れた運転が可能です。
- デバイスからの突起はありません。 取り扱いが簡単。
折りたたみ式ハンドルバー
- コンパクトに収納できます。
- 小型車での輸送も可能です。
高さ調節可能なハンドルバー
- 人間工学に基づいた設計で、様々な身長のユーザーに対応できます。
パワフルな内蔵充電器を標準搭載
- 充電器はいつでも手元にあるので、すぐに充電できます。
- 迅速かつ柔軟な充電。フル充電まで3時間、半分までなら1時間で完了します。フル充電の合間に、いつでも追加（中間）充電が可能です。
- バッテリー充電器は自動的にオフになります。スタンバイモードでのエネルギー消費はありません。
ローラーテクノロジー
- 高い接触圧力（面圧）で頑固な汚れを除去します。
- 粗い床材や凹凸のある床材、目地の清掃にも非常に効果的です。
- 均一な洗浄結果を得られます。
スイープ（掃き出し、除塵）機能搭載
- 一度の工程で効率的な掃き掃除、洗浄、そして吸引を実現します。
- 小石、木の破片、その他の小さな部品も拾い上げます。
- スクイジーの最適な動作を実現します。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|バッテリー
|推進動力
|ブラシの回転による前進アシスト
|ブラシの清掃幅 (mm)
|350
|吸引幅 (mm)
|450
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|12 / 12
|理論上の最大清掃能力 (m²/h)
|1400
|実用上の清掃能力 (m²/h)
|1050
|バッテリータイプ
|リチウムイオン
|バッテリー (V/Ah)
|25.2 / 21
|バッテリー駆動時間 (h)
|max. 1.5
|バッテリー充電時間 (h)
|approx. 2.7
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 / 50 - 60
|ブラシ回転数 (rpm)
|700 - 1500
|ブラシ面圧 (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|通路旋回幅 (mm)
|1050
|使用水量 (l/min)
|1
|騒音値 (dB(A))
|max. 65
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|定格入力電力 (W)
|500
|色
|アンスラサイトグレー
|総許容荷重 (kg)
|48
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|36
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|930 x 420 x 1100
付属品・同梱品
- ローラーブラシ: 1 個
- バッテリーと内蔵充電器付き
- 移動用キャスター
- ストレートスクイジー: 1 個
製品機能
- 2タンク方式
- ブラシ面圧の調節可能
動画
アクセサリー
洗浄剤
BR 35/12 C Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
ダウンロード
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。