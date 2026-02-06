高圧洗浄機 HDS 4/7 U (50Hz)

 HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。

　　

車を洗浄している画像

コンパクトで使いやすい設計で効率的な作業
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

車輛の洗浄に
高圧洗浄機で洗浄している画像
機械洗浄などに（オプション：INNOツインフォームランス使用）
高圧洗浄機で洗浄している画像

4つの特長

  • 1

    優れた移動性と収納性

    移動が楽でコンパクト

    大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。

    移動が楽でコンパクトに収納されていることが分かる画像
  • 2

    扱いやすいシンプル設計

    楽々かんたん操作

    面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。

    簡単操作できることが分かる画像
  • 3

    高耐久性・コスト削減

    高い耐久性と低燃費を実現

    ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。

    シリンダーヘッドとステンレス製ヒートコイルの画像
  • 4

    高い洗浄力

    ケルヒャー独自のパワーノズル

    パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

    パワーノズルの解説画像

　　

＜優れた移動性と収納性＞
大きなホイールを採用し、移動や段差の上り下りも楽に行えます。 本体は縦置き型のため、使用時も収納時もスペースを取りません。コンパクトな機種ですので、移動の際はバンタイプの車で運べます。

＜使いやすい設計＞
面倒なセッティングが不要の扱いやすい設計です。100V 対応なので、汎用性にも優れます。 本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。

＜高品質＞
耐久性が求められるシリンダーヘッドは丈夫な真ちゅう製です。 また、ボディは移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。 ボイラーはステンレス製のヒートコイル方式を採用し、効率の良い低燃費を実現しました。

製品特長
コンパクト設計
負担軽減と時間削減 : EASY!Force 高圧ガンと EASY!Lock クイック接続システム
  • ストレスを軽減して作業のできる-EASY!Forceトリガーガン。
  • Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 1
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50
吐出水量 (l/h) 400
常用吐出圧力 (bar/MPa) 70 / 7
温度 (°C) max. 65
モーター出力 (kW) 1.4
全負荷時の燃料油消費量 (kg/h) 2.5
燃料タンク (l) 6.5
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 69.2
梱包重量 (kg) 77.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 620 x 620 x 990

付属品・同梱品

  • トリガーガン: EASY!Force Advanced
  • 高圧ホースの長さ: 10 m
  • スプレーランス: 840 mm
動画
用途・清掃場所
  • 車両の洗浄
  • 器材、機械の洗浄
  • 作業場の洗浄
  • 屋外エリアの洗浄
  • サービスステーションの洗浄
  • 日常的な汚れの洗浄
  • プールの洗浄
  • スポーツ施設の洗浄
  • 製造ラインの洗浄
  • 製造機器の洗浄
アクセサリー
洗浄剤
HDS 4/7 U (50Hz) スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

機能・特長アイコン一覧

機能・特長アイコンについて

 

製品の機能や特長を、分かりやすいイラストで表示しています。

詳しいアイコンの説明は、こちらのページをご覧ください。

 

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

