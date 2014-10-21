KARCHER 業務用洗浄剤

ケルヒャーの洗浄機の能力を最大限に活かす洗浄剤です。

＜業務用 高圧浄機用洗浄剤＞

日常的な油分を含んだ汚れには、RM 81 ASF。一般的な洗浄剤としてご使用いただけます。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。 RM 55 ASFは、床や壁のホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。RM 806 ASF NTA-FREEは、ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。※傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面など）には使用不可。（業務用温水高圧洗浄機での使用は80℃まで）RM 99は、iSolar（太陽電池モジュール洗浄用アクセサリー）との併用で太陽光パネル表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。フォームクリーナーは中性、アルカリ性、酸性と汚れに応じてご利用いただけます。除菌効果にはRM 732、厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減可能です。食品加工整備、農業整備、学校等の公共施設に効果的です。床洗浄機でご利用の際はフォームストップの併用することで、床洗浄機でもご利用いただけます。

＜業務用床洗浄機用洗浄剤＞

毎日の清掃にはRM 753。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。頑固な汚れにRM 69 ASF、工場内のタイヤ痕 リムーバーとして効果的です。RM 754 ASFは、床のワックスの剥離、油汚れにも効果的な洗浄剤です。リノリウムやゴム製の床など、アルカリに敏感な床面に。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈してお使いいただけます。仕上げのワックスやコーティング剤の剥離後の床材保護ワックスですのRM 782、床材の表面を保護しながら輝きを出します。床面を特別清掃後、または剥離後にご使用ください。原液で使用します。

＜業務用カーペットクリーナー用洗浄剤＞

毎日の清掃にはiCapsol クリーナーRM 760、タブレットタイプで水に溶かして使用します。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。頑固な汚れにはディープクリーナーのRM 764。カーペットや布張り家具などに付着した水溶性の部分的な汚れ、シミ、黒ずみに効果的。経済的な希釈タイプ、漂白剤フリーで素材にやさしいです。芳香性です。カーペットなどのシミにはシミ抜きスプレーRM 769布地のカーペットや家具などの部分的なシミ取りに。布製品に付着した部分的な汚れ、シミに効果的。毎日の清掃に速乾クリーナーのRM 767乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引します。また、iCapsol クリーナーとしてRM 768、布地のカーペットなどに入り込んだ汚れをカプセル状に包み込み粒子などの小さな汚れを回収。清水でのすすぎが必要ないため作業時間の短縮が可能。カーペットの定期清掃に最適です。

＜業務用窓用クリーナー用洗浄剤＞

窓用バキュームクリーナーWVP 10 用洗浄剤はマシンと併用し、素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります。

＜マシンメンテナンス用洗浄剤＞

温水高圧洗浄機を故障なくご使用いただくため、専用のスケール除去剤 RM 110 ASFをお勧めしています。ヒートコイルの管の内壁にスケールが付着して燃焼効率が悪くなるのを防ぎます。希釈せず、原液のまま使用します。スチームクリーナーもまた、ボイラー内部に付着した湯あか（スケール）を除去が必要です。ボイラー洗浄剤パウダータイプ 3包入りで定期的なメンテナンスの際にご使用ください。