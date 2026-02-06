HDS 9/50 De
自給式500barの圧力と98℃の温水で超高圧洗浄。 強力なディーゼルエンジンとトレーラーベースを備えたHDS 9/50は、産業現場や自治体部門の建設現場に最適です。
選ばれたクリーニング性能
大容量500L給水タンクと100L燃料タンクを搭載（Tr1・Cab）
電源・水源を確保できない場所でも、マシン本体だけで高圧洗浄を可能にします。
温水超高圧洗浄機エンジンモデル
3つの特長
1
超高圧・温水の両方から汚れにアプローチ
50Mpaの温水洗浄が可能です。温水高圧洗浄により、これまでは落ちにくかったペイント塗装も効率よく剥離できます。剥離作業にサンドブラスト用部材の購入や廃棄費用が必要なく、経費削減につながります。また、水だけで剥離するため、火気使用制限のある現場でも使用可能です。
2
オールインワンコンセプト（Tr1/Cab モデル）
大容量の500L給水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。
電源・水源がなくても、フルパワーで温水洗浄が30分可能です。
水源があれば、燃料満タンで冷水洗浄が33時間、温水洗浄が9.5時間可能になります。
高圧ホースや水道ホースを内蔵のホースリールに収納、装備品の全てを本体内に収納可能です。
3
シンプルな操作パネルが誤操作を防止
シンプルな操作パネルとイラスト入りのボタンで、どなたでも直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエローに色分けしており、覚えやすく誤った操作を防ぎます。
HDS 9/50Deは500barの圧力と最高98℃の温水を発生し、トレーラーベースの温水超高圧洗浄機のクラスに属し、最大の機動性を提供します。ヤンマー製の強力なディーゼルエンジンのおかげで、このマシンはあらゆる場所での洗浄を可能にします。また、お客様のご要望にお応えするべく据え置き型のSKIDタイプや、据え置きまたはトラックに搭載可能なCABタイプをご用意しました。
製品特長
最大効率高効率、実証済みのバーナー技術。 エンジンからの廃熱の利用による熱回収 Kärcherのエコ！効率モードのおかげで環境に優しい操作と低い操作コスト。
シンプルで、わかりやすい操作感マシンはセンターのスイッチのみの簡単操作。 操作パネル横の2つホースリールおかげでセットアップと収納が容易に行えます。 保護具、アクセサリー、および洗浄剤のための十分な保管スペースを確保。
自給式大容量の５００L給水タンクを搭載し最大30分の洗浄が可能。 100リットルのディーゼルタンク：長時間の使用に最適です。 強力なヤンマー製ディーゼルエンジンはどのような場所でもマシンを使用されることを可能にします。
高い柔軟性
- 顧客の要求に従ってカスタムメイドすることができます。（トレーラー、CAB、SKID)
- トレーラーまたは設置型タイプとしてSIKDタイプ、CABタイプを用意。
整備性の良さ
- 大きいフードを採用しメンテナンスのし易さと追及
- 自己診断機能を搭載し故障の際にも迅速に対応
- Kärcherコンポーネントを試してテストした結果、高品質、長寿命が保証されます。
信頼性
- ヒートコイルを石灰化から守る軟水化システムを搭載
- 多くの安全装置がHDSトレーラーを損傷から保護します。
- 寒い外気温ですべての部品を保護するための霜保護モード。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|ディーゼル
|エンジンメーカー
|ヤンマー
|出力 (kW/hp)
|19 / 26
|吐出水量 (l/h)
|500 - 900
|最大許容圧力 (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h)
|7.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|3646 x 1747 x 1735
付属品・同梱品
- トリガーガン: 製造業、工業
- 高圧ホース: 30 m
- スプレーランス: 700 mm
- パワーノズル
製品機能
- 速度調整に対する圧力調整
用途・清掃場所
- 自治体（公共の広場、交通経路の清掃、落書きとチューインガムの除去）
- 建設（清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備）
- 産業用洗浄（塗料やコーティングの除去、洗浄機、部品および設備）
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。