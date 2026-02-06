HDS 9/50Deは500barの圧力と最高98℃の温水を発生し、トレーラーベースの温水超高圧洗浄機のクラスに属し、最大の機動性を提供します。ヤンマー製の強力なディーゼルエンジンのおかげで、このマシンはあらゆる場所での洗浄を可能にします。また、お客様のご要望にお応えするべく据え置き型のSKIDタイプや、据え置きまたはトラックに搭載可能なCABタイプをご用意しました。