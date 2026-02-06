温水エンジンタイプ高圧洗浄機 HDS 8/20 G
電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。また、温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。
毎時800リットルの水量と200バールの吐出圧力を備えた温水高圧洗浄機です。建設業、地方自治体での公共施設などの建物で、厳しい環境下での洗浄アプリケーションに直面した場合でも、優れた性能を発揮します。ガソリンエンジンで駆動するため、外部電源が不要になり、屋外での落書きや潤滑油などによる頑固な汚染も除去します。また、高効率で耐久性のあるバーナーテクノロジーと堅牢なクランクシャフトポンプによって、厳しい環境で高い作業効率がもとめられる事を前提に、作られています。30リットルの燃料タンクは長い実行時間を提供します。 HDS 8/20 Gは、すべての重要な部分を保護するために、熱センサーおよび安全弁、大型水フィルター、排気温度管理、ソフトダンピングシステム（SDS）などのさまざまな安全技術を備えています。人間工学を基にした構造やアクセサリーや、機動性、堅牢性を考えられた使いやすい製品を考えて作られております。その要素として、パンク防止タイヤ、パーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター、プッシュハンドル、シングルダイヤルでのスイッチ、堅牢な鉄骨フレームなどを標準装備しております。高圧ホースやランスなどの付属品は、機械に直接簡単に保管・装着できます。
製品特長
パワフルなガソリンエンジン外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
優れた機動性耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。
厳しい環境下での使用を考慮した堅牢な設計頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。
アクセサリーのコンセプト
- すべてのアクセサリーやパーツは機械の収納スペースに保管可能です。
- 反動を抑えて負担を抑えたEASY!Forceガン
- 人間工学に基づいたハンドルと、ホース保管用のフックを装備。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|800
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|200 / 20
|ボイラー加熱温度 (°C)
|max. 80
|給水温度 (°C)
|30
|全負荷時の燃料油消費量 (kg/h)
|5.9
|燃料タンク (l)
|30
|燃料
|ディーゼル
|駆動方式
|ガソリン
|作業可能ユーザー数
|1
|持ち運びもラクラク
|カート
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|175
|梱包重量 (kg)
|180
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1130 x 910 x 895
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- パワーノズル
製品機能
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- 高圧ホースの種類: 長寿命
- 高圧ホースの仕様: ID 8, 315 bar
- フレームタイプ
- クレーンでも吊下げられる丈夫なフレーム
動画
用途・清掃場所
- 建設業または輸送業での機械または車両の洗浄に最適
- 頑固な汚れを取り除くために、清掃の専門とするプロの方や公共事業の作業をされる方も使用します。
アクセサリー
洗浄剤
HDS 8/20 G スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。