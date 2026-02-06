高圧洗浄機 HD 8/16-4M Cage 50Hz

HD 8/16-4 M　フレームタイプ 冷水高圧洗浄機。業務用として、過酷な条件下でも使用できる様に本体を囲むようにスチール製のフレームで覆っております。落とした際の耐衝撃も考慮され、頻繁に行われる可能性のある移動・輸送時にも、最大限の保護が出来る様にしています。

　　

HD 7/15 M

選ばれたクリーニング性能
過酷な現場のニーズに応える高い洗浄力とタフなボディ
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

重機や屋外現場の洗浄に
フレーム仕様が持ち運びも便利に
4つの特長

  • 1

    洗浄力アップ

    洗浄力15％アップを実現

    洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15％の洗浄力アップを実現しました。

    新機構で耐久性50％アップ
  • 2

    快適な操作性

    新トリガーガンで「握らない」洗浄

    高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。

    高い洗浄力が清掃を時短
  • 3

    耐久性アップ

    ポンプの耐久性が50％アップ

    ポンプへの負荷を軽減するオーバーフローバルブ（自動圧力開放バルブ）と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50％アップ。フレーム仕様で耐衝撃性もアップし、メンテナンスと修理コストを軽減します。
    ※同クラスのドイツモデル対比
    > 衝撃耐久テスト動画

    新トリガーガンで「握らない」洗浄
  • 4

    高い機動力

    フレーム仕様と大型タイヤが持ち運びに便利

    トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使えるためとても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。

    豊富なオプションパーツ

　　

HD 8/16-4 M　フレームタイプ。冷水高圧洗浄機。業務用として、過酷な条件下でも使用できる様に本体を囲むようにスチール製のフレームで覆っております。
落とした際の耐衝撃も考慮され、頻繁に行われる可能性のある移動・輸送時にも、最大限の保護が出来る様にしています。サービスメンテナンスに優しいこのマシンは、垂直および水平での使用向けに設計されており、ユーザー様には使用への柔軟性と信頼性を提供します。
高圧ジェットの反発力を利用して保持力をゼロに抑えるEASY！Force高圧ガンと、従来のネジ接続よりも5倍速いハンドリングを可能にするEASY！Lockクイックリリースカップリング、堅牢性や寿命を犠牲にすることなく、疲れずに作業できることを確認し、着脱時間を節約します。
さらに、水量と使用圧力は、ガンに付属しているサーボプレス機能を使用して調整できます。圧力スイッチ制御を備えた4ポールモーター、低速の3相モーターで駆動される真鍮製シリンダーヘッド付き3ピストンアキシャルポンプは、エネルギー要件を約20％削減します。
高圧機能の部品・構造を保護するために、自動圧力解放機能と大型の給水用微細フィルターが標準で組み込まれています。

製品特長
堅牢で高い耐久性
  • 本体を保護する頑丈な金属フレームです。
  • フレーム仕様の為、簡単な固定具とラッシングベルトで、トラックの荷台などと固定する事が可能になります。
  • 強化プラスチックシャーシは、損傷や汚れからポンプを保護します。
高品質
  • コンポーネントを保護するための自動圧力開放バルブにより、これらの寿命が延びます。
  • パワフルな4ポールモーター
  • 高品質な真鍮製シリンダーヘッド
手軽なサービス
  • マシンの底部が開口している為、シリンダーヘッドへのアクセスがしやすくなっています。
  • カバーを取り外すだけで、電気関係のボックスにアクセスが出来ます。
  • 水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
エネルギー効率の向上
  • 流量と圧力の損失を削減した、新開発3ピストンポンプ。
  • 洗浄性能とエネルギー効率が20％向上しました。
効果的で時間を節約するソリューション
  • 反動を抑えて負担を抑えたEASY!Forceガン
  • Easy!Lock簡単接続は、頑丈で耐久性を兼ね備え、ねじ接続よりも5倍速く
フレキシブル操作
  • 垂直、水平どちらにも対応しているデザイン
アクセサリーの収納
  • フォームランスを固定する為のブラケット
  • ノズル等を本体に取り付けて保管できる取付口
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 3
電圧 (V) 200
周波数 (Hz) 50
吐出水量 (l/h) 750
給水温度 (°C) 60
常用吐出圧力 (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
最大許容圧力 (bar/MPa) 240 / 24
モーター出力 (kW) 4.3
電源コード (m) 5
給水口 3/4″
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 46.4
梱包重量 (kg) 50.4
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 420 x 460 x 970

付属品・同梱品

  • トリガーガン: EASY!Force
  • スプレーランス: 840 mm
  • パワーノズル
  • サーボコントロール

製品機能

  • 高圧ホースの長さ: 10 m
  • 高圧ホースの種類: 高品質
  • 自動圧力解放バルブ
動画
用途・清掃場所
  • 車両清掃、建設および輸送、および産業での洗浄作業に最適
アクセサリー
洗浄剤
HD 8/16-4M Cage 50Hz スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

動画

EASY!Force - EASY!Lock ja

HD Middle class Cage

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

