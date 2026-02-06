高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXA (60Hz)

HD 10/22-4 SXA 冷水高圧洗浄機は高い洗浄力、扱いやすい装備・機能、高い耐久性により、最大限のパフォーマンスを発揮します。特に様々な機能は、高い洗浄力だけでなく、更に作業効率を上げることが出来ます。このクラスではケルヒャー初めての自動ホースリール装備により、片付け作業も 70 ％短縮され、片付け時の擦り切れも軽減できます。

スーパークラス

圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル
過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機
圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラス

建設現場での重機の洗浄に
大型設備機器の洗浄に
5つの特長

  • 1

    高い洗浄力

    ハイパワーで幅広い用途

    水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。

  • 2

    ユーザビリティ

    高い収納性・機動性

    背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。

  • 3

    高耐久性

    高耐久モーターと改良ポンプ

    水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。

  • 4

    コンパクト設計

    縦型デザイン

    200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。

  • 5

    セットアップタイム短縮

    自動ホースリール＊

    高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
    ＊SXAモデルのみ

HD 10/22-4 SXA 冷水高圧洗浄機は、高い洗浄力、扱いやすい装備・機能、高い耐久性により、最大限のパフォーマンスを発揮します。 EASY!Force Advanced 高圧ガンは「握り続ける」という概念を排除し、長時間の作業をサポートします。 圧力と水量は、ランスとトリガーガンの間にあるサーボコントロールコントローラーで調整できます。 これは、ノズルを交換したり機械自体を調整したりすることなく、デリケートな表面に合わせて圧力を調整できることを意味します。 また作業者への負担を抑えた低振動サイクロンジェットノズルも標準装備されます。 アシスタンス システムと LED ステータス表示により、明確な情報が提供されます。 スーパークラスのマシンは、その機能と装備で群を抜いています。 その心臓部には、ステンレス鋼のピストンと真鍮のシリンダー ヘッドを備えた耐久性の高いポンプが搭載されています。また 空冷＆水冷の W 冷却を備えた 4 ポール低速モーターは、強力で耐久性に優れています。 統合されたアルミニウム フレームは重量を軽減し、軽量でありながら耐久性に優れたシャーシを提供し、フレームを活用する事でクレーンによる積み込みも可能にします。 垂直モーターとポンプユニットを備えた直立構造スタイルにより、機械はコンパクトで持ち運びに便利です。 また、テフロン ® コーティングを施したウルトラ ガード高圧ホースとアクセサリー用の十分な内蔵ストレージに加え、圧力がかかっている場合でも最大 45 ° で巻き取りおよび巻き戻しができる自動ホース リールも備えています。特に、このクラスではケルヒャー初めての自動ホースリール装備により、片付け作業も 70 ％短縮され、片付け時の擦り切れも軽減できます。

製品特長
高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXA (60Hz): 自動ホースリール
自動ホースリール
圧力がかかっている場合でも、最大 45° の角度まで自動で巻き上げおよび巻き戻しが可能です。 テフロン ® コーティングを施した、傷がつきにくく滑らかなウルトラガード 高圧ホース。 セットアップ時間が最大 2 倍速くなります。
高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXA (60Hz): モーターとポンプユニットを縦に配置したコンパクトなアップライトデザインコンセプト
モーターとポンプユニットを縦に配置したコンパクトなアップライトデザインコンセプト
設置面積が小さく、省スペースなプロポーション。 操作や輸送が簡単です。 最大限の安定性により、機械の安定した足場が確保されます。
高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXA (60Hz): 空冷＆水冷の W 冷却を備えた 4 ポール低速モーター、ステンレス鋼ピストンと真鍮シリンダーヘッドを備えた堅牢なポンプ
空冷＆水冷の W 冷却を備えた 4 ポール低速モーター、ステンレス鋼ピストンと真鍮シリンダーヘッドを備えた堅牢なポンプ
耐用年数が長く、メンテナンスコストが低い。 高性能、高効率。 自吸機能付き、水温は最大 60 °C です。
人間工学に基づいた低振動サイクロンジェットノズル
  • 振動を最大 30% 低減します。
  • 音量とノイズレベルを低減します。
  • 回転ノズルにより、広範囲にわたる洗浄作業の重労働が軽減されます。
作業を想定して設計されたサービスコンセプトにより、現場での迅速な運用が容易になります
  • 回転式ポンプヘッド。
  • 便利なオイル充填レベル表示とオイル排出ドレインがシャーシに統合されています。
  • ポンプ、モーター、制御キャビネットで構成されるモジュール構造。
アシスタンスシステムと LED ステータス表示
  • 機械監視のための統合電子システム。
  • 低電圧範囲または過電圧の場合は自動シャットオフ。
  • 液漏れや異常が発生した場合にスイッチをオフにします。
EASY!Lock 搭載の豊富なアクセサリ
  • 圧力と水量は、ランスとトリガーガンの間にあるサーボコントロールコントローラーで調整できます。
  • EASY!Force Advanced は、保持力を必要とせずに疲労のない作業を実現します。
  • 1050mm で回転機能のあるステンレス製ランスです。
機械に統合されたアクセサリ用の複数の保管スペース
  • 収納コンパートメント。
  • 調節可能なフック、例 : セカンドランスや電気ケーブルの収納に。
  • 高圧ホースの保管場所。
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 3
電圧 (V) 188 / 212
周波数 (Hz) 50
吐出水量 (l/h) 450 - 900
給水温度 (°C) 60
常用吐出圧力 (bar) 80 - 220
最大許容圧力 (bar) 250
モーター出力 (kW) 7.7
電源コード (m) 5
ノズルサイズ 045
給水口 1″
アンスラサイトグレー
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 84.7
梱包重量 (kg) 93
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 607 x 518 x 1063

付属品・同梱品

  • 高圧ホースの長さ: 20 m
  • 高圧ホースの種類: Ultra Guard
  • 高圧ホースの仕様: ID 8, 315 bar
  • スプレーランス: 1050 mm
  • パワーノズル
  • サイクロンジェットノズル
  • サーボコントロール

製品機能

  • 4ポールモーター（空冷/水冷）
  • 3ピストン ポンプ: ステンレス製ピストン
  • 自動圧力解放バルブ
  • フィルター（本体内部取り付け）
  • LEDライトのモーターランプ仕様の操作パネル
  • オイル残量 のぞき窓
  • 真ちゅう製給水取り付け金具
用途・清掃場所
  • 農業用トラクター、機械、器具の洗浄
  • セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄
  • 塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄
  • トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄
  • 公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
アクセサリー
洗浄剤
HD 10/22-4 SXA (60Hz) スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

【家庭用製品】
