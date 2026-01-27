高圧洗浄機 HD 9/23 G
エンジンタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。電源のない場所でもハイパワーで効率良く洗浄できます。優れた耐久性でハードな現場にも対応します。丈夫なフレームと大型タイヤ装備。
頑固な汚れもパワフルに洗浄
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から
5つの特長
-
1
強力な洗浄力
高い洗浄力で効率良く洗浄
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。
-
2
電源不要・広範囲の清掃
電源のない場所でも作業可能
建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。
-
3
優れた機動性
移動に便利な大型タイヤ
大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。
-
4
耐久性重視の構造
優れた耐久性で過酷な現場にも対応
フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。
-
5
汎用性
豊富なオプションパーツ
オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
エンジンタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。重機や資材にこびりついた頑固な汚れもパワフルに洗浄するハイパワー仕様。電源のない場所でも作業が可能です。優れた耐久性でハードな現場にも対応。 丈夫なフレームと大型タイヤで移動も簡単です。
製品特長
優れた独立性信頼性の高いホンダのエンジンを装備し、外部電源なしでも使用できます。 自給が可能です。湖や池から採取した水を、清掃に使用できます。
優れた操作性フレームは人間工学に基づき、整備されていない現場での移動を容易にします。 すべてのアクセサリーやパーツは機械の収納スペースに保管可能です。 ノンパンクタイヤは、不整地でも高い移動性を保ちます。
高い汎用性オプションのケージフレームは、エンジンを保護します。 オプションの、ホースリールアタッチメントキットを使用すると、設定と片づける時間の短縮ができます。 塗装や左官用に特別に設計された、丈夫でチューブ状のフレームを備えたポータブル版。
最も厳しい仕事のために
- 日々の使用のため、厳しい条件でも頑丈な基本フレーム。
- ポンプを保護するための大きな水フィルター
- サーモスタットが回路の加熱を防ぎポンプを保護します。
製品仕様
製品スペック
|吐出水量 (l/h)
|400 - 930
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|40 - up to 230 / 4 - up to 23
|最大許容圧力 (bar/MPa)
|270 / 27
|給水温度 (°C)
|60
|給水口
|1″
|駆動方式
|ガソリン
|エンジンメーカー
|Honda
|エンジンタイプ
|GX 390
|作業可能ユーザー数
|1
|持ち運びもラクラク
|カート
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|75.5
|梱包重量 (kg)
|82.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|866 x 722 x 1146
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force Advanced
- 高圧ホースの長さ: 15 m
- 高圧ホースの種類: 高品質
- 高圧ホースの仕様: ID 8, 315 bar
- パワーノズル
- サーボコントロール
製品機能
- 圧力・水量調節可能
- 洗浄剤機能: 洗剤吸引機能
動画
用途・清掃場所
- 建設業（建設車両および設備のクリーニング）
- 農業（清掃車および設備、または林業での使用）
- 製造業（設備の清掃）
- 不動産業（駐車場などの外部の清掃）
アクセサリー
洗浄剤
動画
HD Gasoline Advanced
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。