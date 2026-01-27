優れた独立性 信頼性の高いホンダのエンジンを装備し、外部電源なしでも使用できます。 自給が可能です。湖や池から採取した水を、清掃に使用できます。 信頼性の高いホンダのエンジンを装備し、外部電源なしでも使用できます。 自給が可能です。湖や池から採取した水を、清掃に使用できます。

優れた操作性 フレームは人間工学に基づき、整備されていない現場での移動を容易にします。 すべてのアクセサリーやパーツは機械の収納スペースに保管可能です。 ノンパンクタイヤは、不整地でも高い移動性を保ちます。 フレームは人間工学に基づき、整備されていない現場での移動を容易にします。 すべてのアクセサリーやパーツは機械の収納スペースに保管可能です。 ノンパンクタイヤは、不整地でも高い移動性を保ちます。