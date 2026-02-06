コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。
※バッテリー、充電器は別売りです。
選ばれたクリーニング性能
業務用高圧洗浄機で初となるコードレスモデルが誕生
4つの特長
高いパフォーマンス
100Vマシンを凌ぐ洗浄力
コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現（社内比）。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。
高性能・高機能バッテリー
これまでの課題を解決した革新的バッテリー
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
広がる活動範囲
電源・水源に制限されません
バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。
耐衝撃性・安全性
バッテリー端子を破損から保護
バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。
2021年度グッドデザイン賞受賞
当社のHD 4/11 C Bpは、2つの非常に強力な36 Vリチウムイオンバッテリー駆動のため、業務用レベルで機能するケルヒャー初のバッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機です。
当社の36Vバッテリープラットフォームのバッテリーは、優れた洗浄性能を保つ長い動作時間をもち、同じ36Vでの他のバッテリーマシンと互換性があります。
HD 4/11 C Bpは、建設、農業、ビルメンテナンスなどの活動でよくある、外部電源が利用できないすべての場所に適しています。また、利点としては、移動性が高く、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高いです。
また、真ちゅう製のシリンダーヘッド、自動圧力解放、EASY! Force高圧ガン、Easy! Lockクイックリリースカップリング、アクセサリの保管などの高機能かつ利便性も印象的です。エコ効率モードは、軽い汚れを洗浄するのに最適で、クリーニング性能を抑えて、稼働時間を長くします。
製品特長
36 V 高性能バッテリー
- 高い洗浄性能と長い実行時間
- さまざまな現場で互換性のあるバッテリー
- 時間節約の急速充電器
経済的で効率的なエコモード搭載
- エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します
- 軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減
耐久性
- 自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。
- 高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。
- 水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
持ち運びもラクラク
- マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。
- ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。
- 本体を縦に置いても横にしても使用できます。
最高の柔軟性
- 外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄
- 電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。
- 外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|吐出水量 (l/h)
|320 - 400
|給水温度 (°C)
|60
|常用吐出圧力 (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|最大許容圧力 (bar/MPa)
|150 / 15
|モーター出力 (kW)
|1.6
|給水口
|3/4″
|バッテリータイプ
|脱着式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|36
|容量 (Ah)
|7.5
|必要なバッテリーの数 (個)
|2
|使用時間（一回の充電） (min)
|30 (7.5 Ah)
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|58 / 81
|充電時電流 (A)
|6
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|充電器のケーブルの長さ (m)
|1.2
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|19.6
|梱包重量 (kg)
|23.5
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|380 x 370 x 930
付属品・同梱品
- トリガーガン: EASY!Force
- 高圧ホースの長さ: 10 m
- スプレーランス: 840 mm
- サイクロンジェットノズル
製品機能
- 自動圧力解放バルブ
動画
用途・清掃場所
- 独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。
アクセサリー
洗浄剤
HD 4/11 C Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら