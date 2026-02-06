HD 10/22-4 S 冷水高圧洗浄機は、様々な機能や性能により、これまでの作業を次のレベルに引き上げます。 実用的に設計された EASY!Force Advanced トリガーガンにより、保持力を必要とせずに簡単かつ長時間の洗浄にも使用できます。 回転する 1050 ミリメートルのステンレスランスは最大の作業効率を実現します。 サーボプレスにより、ユーザー様はトリガーガン / ランスから圧力と水量を直接制御できます。 アシスタンス システムと LED ステータス ディスプレイは、ユーザーフレンドリーなデザインで、よりマシン状況の把握もしやすくなります。 また、高い耐久性により、ハードな使用状況にも対応しています。 機械内部は、ステンレス鋼のピストンと真鍮のシリンダー ヘッドを備えた耐久性の高いポンプを採用し効率化と耐久性をアップしております。 HD 10/22-4 S は、空冷＆水冷の W 冷却を備えた 4 ポール低速モーターによって駆動されます。 統合されたアルミニウム フレームは重量を軽減し、軽量でありながら耐久性に優れたシャーシを提供し、フレームを活用する事でクレーンによる積み込みも可能にします。 モーターとポンプユニットを垂直に配置したアップライト構造により、実用性が最大限に向上します。 コンパクトなデザインながら、収納コンパートメントや調節可能なフックなど収容性を高め、アクセサリー収納も豊富な仕様になっております。