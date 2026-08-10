スチームクリーナー SG 4/4
SG 4/4はケルヒャーの業務用スチームクリーナーです。洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とします。豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。
洗浄剤を使わずに 高温スチームで清掃と除菌、ウイルス対策に。
清掃における衛生対策はケルヒャー スチームクリーナーから
約100℃の高温、強力なスチームで汚れやウィルス、細菌も徹底除菌！
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洗剤を使わず、約100℃の高温、強力なスチームで汚れを浮かせて落とします。
水だけで細菌を99.999％まで除菌するので、ウイルス除去、バクテリアの除菌対策として、衛生管理に効果的です。
公共施設性の高いホテル、会社、病院、学校、幼稚園や保育園など利用する方に安心してお使いいただくために、強力スチームで安心洗浄、除菌をおすすめします。
※SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。 第三者調査機関のテスト結果
3つの特長
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1
作業時間の短縮・衛生向上
洗剤を使わずに強力スチームで除菌&洗浄
ボイラー加熱温度 145℃、スチーム吐出圧力 0.4MPa、吐出温度約 100℃ の強力なスチームで、洗剤を使わずに細菌を 99.999% まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。
※SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。第三者調査機関のテスト結果
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2
幅広い用途で活躍
スチームから熱湯まで
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
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3
作業効率アップ
2タンクで連続作業が可能
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。
SG 4/4は、4barの強力なスチーム圧により、優れた清浄能力と認証済みの除菌性能¹⁾を発揮する、コンパクトで堅牢なスチームクリーナーです。 スチーム量を連続的に調整できるコントロール機能に加え、スチームの湿度を無段階で調節できる「VapoHydro（バポハイドロ）機能」を搭載しています。これにより、あらゆる掃除のタスクに合わせて、デバイスを最適な状態に調整することが可能です。また、加熱の速い2タンクシステムを採用しており、作業中も常時給水ができるため、長時間中断することなく作業を継続いただけます。 本製品は温度表示機能を内蔵しており、化学添加剤を一切使用せずに洗浄を行うため、幅広い用途に適しています。充実したアクセサリーパッケージには、2種類のフロアノズル（磨き洗い用と衛生清掃用）、本体一体型のアクセサリー収納コンパートメント、電源フック、そして省スペースでの保管を可能にするパイプホルダーなどが含まれています。
製品特長
2タンク方式サブタンクを備えているので、常に新鮮な水をボイラーに供給します。 全体の一部のみを加熱するので、短時間で安定したスチームをつくります。 タンク容量が約4Lあるので、水の補給なしで長時間使用することができます。
Vapo Hydro機能Vapo Hydro機能によって、スチーム量は無段階に調整できます。 スチームの吐出圧力だけでなく、スチーム量を無段階に調整することでスチームから熱湯まで調整できます。 熱湯でも頑固な汚れを効果的にすばやく清掃できます。
アクセサリー収納ボックス本体に一体となってる収納ボックスは、こまごまとしたアクセサリーをひとまとめに収納できます。 小さな部品もなくさず保管できます。 パイプも本体の背面に収納することができます。
衛生的な清掃方法
- 化学洗剤を使わないので、安心です。
- 強い洗剤を避けることで、作業者や対象物を守ります。
- 水だけの洗浄方法＝使用者の健康とコスト削減を両立させます
製品仕様
製品スペック
|ボイラー容量 (l)
|2.4
|タンク容量 (l)
|2
|スチーム吐出圧力 (bar)
|max. 4
|加熱出力 (W)
|1500
|ヒートアップタイム (min)
|9
|ボイラータンク加熱温度 (°C)
|max. 145
|電源コード (m)
|3
|電圧 (V)
|100
|周波数 (Hz)
|50 - 60
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|8
|梱包重量 (kg)
|11.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|475 x 320 x 275
¹⁾ prEN 16615に準拠、PVC床材、デバイス：SG 4/4（ブラシ付き床ノズル、30cm/秒、最大蒸気圧、最小蒸気圧 VapoHydro）、試験生物：Enterococcus hirae ATCC 10541
付属品・同梱品
- スチームパイプの数: 2 個
- スチームパイプの長さ: 505 mm
- ホース一体型ヘッド: 2 m
製品機能
- 人間工学に基づいたキャリーハンドル
- パワーノズル
- ブラシ（黒）: 1 個
- VapoHydro機能
動画
アクセサリー
SG 4/4 スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
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※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。