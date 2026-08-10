洗剤を使わず、約100℃の高温、強力なスチームで汚れを浮かせて落とします。

水だけで細菌を99.999％まで除菌するので、ウイルス除去、バクテリアの除菌対策として、衛生管理に効果的です。

公共施設性の高いホテル、会社、病院、学校、幼稚園や保育園など利用する方に安心してお使いいただくために、強力スチームで安心洗浄、除菌をおすすめします。



※SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用。 第三者調査機関のテスト結果