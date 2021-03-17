誰にでもできるカーペット清掃のポイント

おすすめの清掃機器①：コードレスドライクリーナー T 9/1 Bp

コードレスなので電源を確保する必要がなく、場所を選ばずに手軽に清掃できます。60分の充電で最大66分の清掃ができ、59dBの静音設計なので営業時間内の清掃も可能です。

コンパクトなバッテリーモデルでありながら、集塵力の高い高性能フィルターを搭載しており、従来の紙製フィルターパックに比べて約2倍（当社比）の清掃面積を誇ります。

高い吸引力で粗ゴミをしっかり取り除くことができます。搭載のリチウムイオンバッテリーは約1000回充電可能で、超寿命なことから、バッテリー交換のコストを削減できます。