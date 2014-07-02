カーペットリンスクリーナー（業務用）
床材、室内装飾品、事務用チェアや車のシートなど、局所的な洗浄に便利なカーペットリンスクリーナーです。繊維の奥から汚れを溶かし、確実に汚れを取り除きます。速乾性も高く、洗浄後の布面はすぐに乾きます。
バッテリー式カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp
ケルヒャ―初の業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bpは、コードレスゆえの機動力とパワフルな性能を誇り、強力な洗浄力でカーペットやクッションなどの繊維の奥まで洗い落とします。
シンプルな操作、人間工学に基づく使いやすさを配慮した36Vのバッテリーユニバース製品で、ホテルやカフェ、車の内装やオフィスビルのカーペットなど、繊維素材の頑固な汚れも取り除きます。
洗浄剤を使うのに、すすぎ洗い不要。「汚れをカプセル化」するケルヒャーの特許技術
カーペットには目に見えないものも含めたくさんの汚れやゴミが付着しています。
汚れがたまると悪臭、さらには細菌や寄生虫の繁殖にも繋がってしまいます。
カーペットを清潔に保つには定期的なすすぎ洗いが欠かせませんが、これは時間と手間がかかる作業です。
そんなカーペット掃除にお困りの方にお勧めなのが、カーペットリンスクリーナーとカーペット専用の洗浄剤です。
この2つを組み合わせることで、面倒で手間のかかるカーペット洗浄を驚くほど簡単に行うことができます。
その秘訣はケルヒャーの特許技術「汚れのカプセル化」。
おすすめの洗浄剤
カーペットクリーナー用 洗浄剤
ケルヒャーの業務用カーペットクリーナー用の洗浄剤は、マシンの清掃能力を最大限に引き出します。また清掃時間の短縮も考えられています。
さらに洗浄後の汚水から油分を分離しやすくするケルヒャー独自の特許技術によって、環境保護に考慮した洗浄剤を研究・開発しています。
スタンダードクリーナー
・速乾性が高く汚れが付きにくい
・水に溶かすだけのタブレットタイプ
・カーペットを傷めない
シミ抜きスプレー
RM 769
・すぐに使用できるスプレータイプ
・カーペットのシミに直接スプレー
・（有機溶剤）