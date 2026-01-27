ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。

液性：中性（1%希釈時）

※注意：天然素材に使用すると縮む可能性があるので、あらかじめ目立たない場所で試してからお使いください。



＜製品の特性＞

・速乾性が高く、汚れがつきにくいです。

・水に溶かすだけのタブレットタイプです。

・小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。

・ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。

・液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。