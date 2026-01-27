業務用洗浄剤 RM 760 Tablet（16錠）
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。
液性：中性（1%希釈時）
※注意：天然素材に使用すると縮む可能性があるので、あらかじめ目立たない場所で試してからお使いください。
＜製品の特性＞
・速乾性が高く、汚れがつきにくいです。
・水に溶かすだけのタブレットタイプです。
・小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。
・ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。
・液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (Tablets)
|16
|パッケージ (個)
|20
|pH
|8.9
|梱包重量 (kg)
|0.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|72 x 61 x 141
用途・清掃場所
- 車のシート
- 布製品
RM 760ご使用方法
洗浄剤を入れます
カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤RM 760をタンクに1錠入れます。
洗浄剤は袋から取り出さず、そのまま入れてください。（袋は水に溶けます）
タンクに水を入れます
RM 760は、4Lの水に1錠溶かします。
※水温50℃を超えるお湯は使用しないでください
洗浄イメージ
洗浄剤を吹き付け、カーペットリンスクリーナーのバキューム機能で汚れを含んだ洗浄水を吸引します。