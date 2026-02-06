カーペットリンスクリーナー Puzzi 8/1

Puzzi 8/1 はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー（リンサークリーナー）です。繊維の奥深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし、汚水を強力に吸引・回収します。エルゴノミック設計のハンドノズルが40％小型化（従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比）、グリップも改善し圧倒的に使い易くなりました。ハンドノズル先端は透明ですので汚水回収を目視しながら吸引できます。スプレー水量（洗浄水量）を節約しエコな清掃を実現、清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。本体重量が従来製品より1.2kg軽量化し片手でも持ち運び易くなりました。

Puzzi 8/1

選ばれたクリーニング性能
より使い易く、よりエコに
取り外せない布製品やカーペットの汚れ落としを手軽に

車内のシート洗浄に
取り外せない布製品の汚れ落としに
3つの特長

  • 1

    機動性向上

    扱いやすい小型ボディ

    当社比※12％（-1.2kg）の軽量化を実現。より持ち運び易く、身体負荷を軽減します。
    Puzzi 8/1 Cと比較

    大型タイヤで移動も簡単
  • 2

    新ハンドルで作業性向上

    圧倒的に使いやすく疲れない

    人間工学に基づいたハンドノズルは、当社比※で長さ40％削減、また径を細くグリップ感を強め片手で楽に作業できます。当社比※45％節水
    Puzzi 8/1 Cと比較

    新ハンドルで作業性向上　圧倒的に使いやすく疲れない
  • 3

    清掃効果が確認できる

    便利な透明タンク＆ノズル

    汚水タンクカバーとノズルが透明なので、作業しながら洗浄効果が確認できます。洗いムラを防ぎ均一な仕上げが可能になります。

    ハードな使用に応える高い耐久性

製品特長
カーペットリンスクリーナー Puzzi 8/1: 圧倒的清掃パフォーマンス
圧倒的清掃パフォーマンス
繊維表面のWETディープクリーニング。 優れた吸引性能により対象物が早く乾き、再び使うことができます。 汚水回収を目視しながら清掃結果を確認できます。
カーペットリンスクリーナー Puzzi 8/1: エルゴノミック設計のスプレーグリップ一体型ハンドノズル
エルゴノミック設計のスプレーグリップ一体型ハンドノズル
片手でも使えるエルゴノミック設計のスプレーグリップ一体型ハンドノズル。 両手でも使えるエルゴノミック設計のスプレーグリップ一体型ハンドノズル。 赤いマウスピースは水、洗浄水使用量を節約します。
カーペットリンスクリーナー Puzzi 8/1: 軽量、コンパクト、頑丈設計。
軽量、コンパクト、頑丈設計。
片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。 長期間のご使用でも疲れない設計。 効率的な長期サービス期間。
取り外し可能コンテナ
  • 清水つぎ足しは素早く簡単にできます。
  • 汚水廃棄は素早く簡単にできます。
  • クイックスタート用イラスト付き。
２つの大きなボタンで簡単操作。
  • 足でも押せる大きなスイッチ。上体をかがめる必要はありません。
  • １ステップ清掃（噴霧しながら吸引します）。
  • ２ステップ清掃（噴霧後、洗浄剤の反応時間を待ってから吸引します）。
固定後輪と360度回転前輪による本体追随性。
  • 表面が平らでなくても操作しやすい設計。
  • 清掃時の使い勝手の良さ。
電源コード収納フック。
  • 電源コード収納可能。
  • 電源コードを守ります。
  • 機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。
洗浄水投入口は大きくて注ぎやすい設計。
  • 簡単、安全、素早く洗浄水を注げます。
  • 洗浄水タンクにはMAX水位マークが付いています。
  • 本体を動かしても洗浄水タンクから水がこぼれない設計。
ハンドノズル収納ホルダー。
  • ハンドノズルをしまえるホルダー。
  • ホースを固定できるので持ち運びが簡単。
製品仕様

製品スペック

最大清掃能力 (m²/h) 12 - 18
吸引風量 (l/s) 71
真空度 (mbar/kPa) 243 / 24.3
噴霧量 (l/min) 1
吐出圧力 (bar) 1
清水タンク/汚水タンク容量 (l) 8 / 7
モーター出力 (W) 1200
ポンプ出力 (W) 40
相数 (Ph) 1
電圧 (V) 100 / 100
周波数 (Hz) 50 / 60
電源コード (m) 7.5
アンスラサイトグレー
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 8.6
梱包重量 (kg) 12
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 524 x 332 x 442

付属品・同梱品

  • ハンドノズルスプレーグリップ付き
  • サクションホース: 2.5 m
  • 電源コードフック
  • コンテナ

製品機能

  • ハンドノズル固定フック
  • 持ち運び用ハンドルにはフロアノズルも乗せられます。
動画
用途・清掃場所
  • 布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に
  • 繊維表面のシミを綺麗にします。
  • 布製品の洗浄に（車のシートなど含む）
  • 車のシート清掃に
  • ソファなど衛生が気になる箇所も綺麗になります。
アクセサリー
洗浄剤
Puzzi 8/1 スペアパーツ検索

ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。


※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。

※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

カーペット洗浄が簡単に行える「汚れのカプセル化」技術

洗浄剤を使うのに、すすぎ洗い不要。「汚れをカプセル化」するケルヒャーの特許技術

カーペットには目に見えないものも含めたくさんの汚れやゴミが付着しています。
汚れがたまると悪臭、さらには細菌や寄生虫の繁殖にも繋がってしまいます。

カーペットを清潔に保つには定期的なすすぎ洗いが欠かせませんが、これは時間と手間がかかる作業です。

そんなカーペット掃除にお困りの方にお勧めなのが、カーペットリンスクリーナーとカーペット専用の洗浄剤です。
この2つを組み合わせることで、面倒で手間のかかるカーペット洗浄を驚くほど簡単に行うことができます。

その秘訣は「汚れのカプセル化」。

詳しくはこちら

カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤

　　

RM 760ご使用方法

img_rm_760_1000x668_1

洗浄剤を入れます

カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤RM 760をタンクに1錠入れます。
洗浄剤は袋から取り出さず、そのまま入れてください。（袋は水に溶けます）

img_RM_760_1000x668_2

タンクに水を入れます

RM 760は、4Lの水に1錠溶かします。
※水温50℃を超えるお湯は使用しないでください

洗浄不可な洗えない布製品をきれいに。カーペットクリーナー（リンサー）の洗浄イメージ

洗浄イメージ

洗浄剤を吹き付け、カーペットリンスクリーナーのバキューム機能で汚れを含んだ洗浄水を吸引します。

カーペット洗浄機専用洗浄剤（RM 760）はこちら

ケルヒャーのカーペットクリーナーについて

カーペットは毛足の中にホコリやゴミが溜まってしまうので、掃除が大変な場所の1つではないでしょうか？

カーペットは普段の掃除機がけに加えて定期的に洗剤を使って洗浄することできれいな状態を保つことが出来ます。しかし、カーペットの洗浄は面倒で時間のかかるものです。特にオフィスやホテルではフロア全体にカーペットが敷かれているため、洗剤で掃除をするとなるととても大変です。

＜カーペットクリーナーの特長＞
カーペットクリーナーは、一般にはリンサーとも呼ばれます。ケルヒャーのカーペットクリーナーはカーペットや布製のソファーに洗浄水を吹き付けて汚れを分解し、バキューム機能によって汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計の為どなたでも簡単に扱え、効率よくカーペットやソファーの清掃を行うことができます。また、自動車の布製シートの清掃にも使うことができます。

＜カーペットクリーナーのラインナップ＞
ケルヒャーのカーペットクリーナーには「カーペットリンスクリーナー」5機種と「カーペット洗浄機」1機種があります。
「カーペットリンスクリーナー」にはPuzzi（プッツィ）2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 8/1、Puzzi 10/1、Puzzi 30/4と5つのモデルがあり、数値が大きくなるにつれて清掃能力が高まり短時間で広範囲のカーペットを清掃することができます。しかし、数値が大きくなるほど洗浄水や汚水のタンクも大きくなるため、それによって本体のサイズも大きくなります。Puzzi 2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bpは、コードレスのバッテリータイプなので、機動性に優れ、いつでもすぐに清掃することが可能です。
「カーペット洗浄機 BRC 30/15 C」は結婚式場やホテルの廊下や宴会場・バンケットルームといった、より広い範囲にカーペットが敷かれている場所の清掃に適した機器です。カーペットリンスクリーナーの2～12倍の清掃能力があり、短時間で広いスペースのカーペット洗浄が行えます。

＜カーペットクリーナーを使ったカーペット掃除のポイント＞
カーペットクリーナーを使ってカーペット掃除をする際は、ケルヒャーの洗浄剤と組み合わせて使うと清掃の効果がより高くなります。ケルヒャーの洗浄剤には汚れを結晶化させるiCapsolという技術が使われており、汚れが取りにくい毛足の長いカーペットの中の汚れでも簡単の取ることができます。なお、掃除機を使って結晶化した汚れを回収するもうひと手間をかけるとカーペットがよりきれいになります。

