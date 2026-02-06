カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー（リンサークリーナー）です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に１台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり（従来比長さ方向40％短縮）より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。
※ 36Vバッテリー、急速充電器は別売りです。
製品特長
パワフルな36Vケルヒャーバッテリーパワープラスコードレスによる機動性。 リアルタイムテクノロジー：使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性があります。
耐久性、頑丈さに富む設計効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ。 手でも足でも押せる大きな2つのボタン。
エルゴノミック設計のスプレーグリップ一体型ハンドノズル狭い場所でも作業できます（車両など）。 人間工学に基づく設計です。 持ち心地の良いハンドルです。
取り外し可能コンテナ
- 清水つぎ足しは素早く簡単にできます。
- 汚水廃棄は素早く簡単にできます。
- クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。
人間工学に基づいたキャリーハンドル
- 片手で持ち運べて便利です。
- 持ち運びやすい重心設計。
- スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。
ノズル収納ホルダー（本体）
- アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。
- RM 760 タブレットを保管できて便利です。
- 輸送中も安全に保管できます。
軽量
- 片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。
- 長期間のご使用でも疲れない設計。
- 軽量マシン
静かな動作音
- 夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適しています。
- ユーザーの使い勝手に配慮しています。
- エントリーマシンとしては非常に静かな設計です。
スプレーサクションホース（噴霧・吸引用）
- 洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。
- 洗浄水が汚れを落とします。
- クイック乾燥。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|作業可能面積 (m²/h)
|12 - 18
|清水タンク/汚水タンク容量 (l)
|9 / 7
|吸引風量 (l/s)
|57
|真空度 (kPa)
|15
|噴霧量 (l/min)
|0.5
|吐出圧力 (MPa)
|0.16 - 0.22
|モーター出力 (W)
|550
|ポンプ出力 (W)
|4
|定格入力電力 (W)
|575
|騒音値 (dB(A))
|70
|パイプ径 ( )
|ID 32
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (min)
|35 (7.5 Ah) / 27 (6.0 Ah)
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|58 / 81
|充電時電流 (A)
|6
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|7.6
|梱包重量 (kg)
|11.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|540 x 332 x 460
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- サクションホース: 2.5 m
- モーター保護フィルター
- 清水フィルター
- ハンドノズルスプレーグリップ付き
- 洗浄剤タブレット用コンパートメント
- コンテナ
- 洗浄剤: RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤, 2 Tablets
製品機能
- ホース固定ロック
- ノズル収納ホルダー（本体）
動画
用途・清掃場所
- 布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に
- カーペットのシミをとる清掃に
- 布製品の洗浄に（車のシートなど含む）
- 車のシート清掃に
- 比較的小さなカーペット清掃に
アクセサリー
洗浄剤
Puzzi 9/1 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
洗浄剤を使うのに、すすぎ洗い不要。「汚れをカプセル化」するケルヒャーの特許技術
カーペットには目に見えないものも含めたくさんの汚れやゴミが付着しています。
汚れがたまると悪臭、さらには細菌や寄生虫の繁殖にも繋がってしまいます。
カーペットを清潔に保つには定期的なすすぎ洗いが欠かせませんが、これは時間と手間がかかる作業です。
そんなカーペット掃除にお困りの方にお勧めなのが、カーペットリンスクリーナーとカーペット専用の洗浄剤です。
この2つを組み合わせることで、面倒で手間のかかるカーペット洗浄を驚くほど簡単に行うことができます。
その秘訣は「汚れのカプセル化」。
カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤
RM 760ご使用方法
洗浄剤を入れます
カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤RM 760をタンクに1錠入れます。
洗浄剤は袋から取り出さず、そのまま入れてください。（袋は水に溶けます）
タンクに水を入れます
RM 760は、4Lの水に1錠溶かします。
※水温50℃を超えるお湯は使用しないでください
洗浄イメージ
洗浄剤を吹き付け、カーペットリンスクリーナーのバキューム機能で汚れを含んだ洗浄水を吸引します。
ダウンロード
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーバッテリーユニバース
ケルヒャーバッテリーユニバース（互換性のあるプラットフォーム）用のリチウムイオンバッテリー『バッテリーパワープラス』は、ラインナップとして18Vと36Vの容量違い合計3種類があります。対応するマシンも高圧洗浄機、ハンディバキュームクリーナー、乾湿両用クリーナーがあり、使い方の自由度を最大化、そして投資コストは最小限にできます。詳しくはこちら
ケルヒャーのカーペットクリーナーについて
カーペットは毛足の中にホコリやゴミが溜まってしまうので、掃除が大変な場所の1つではないでしょうか？
カーペットは普段の掃除機がけに加えて定期的に洗剤を使って洗浄することできれいな状態を保つことが出来ます。しかし、カーペットの洗浄は面倒で時間のかかるものです。特にオフィスやホテルではフロア全体にカーペットが敷かれているため、洗剤で掃除をするとなるととても大変です。
＜カーペットクリーナーの特長＞
カーペットクリーナーは、一般にはリンサーとも呼ばれます。ケルヒャーのカーペットクリーナーはカーペットや布製のソファーに洗浄水を吹き付けて汚れを分解し、バキューム機能によって汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計の為どなたでも簡単に扱え、効率よくカーペットやソファーの清掃を行うことができます。また、自動車の布製シートの清掃にも使うことができます。
＜カーペットクリーナーのラインナップ＞
ケルヒャーのカーペットクリーナーには「カーペットリンスクリーナー」5機種と「カーペット洗浄機」1機種があります。
「カーペットリンスクリーナー」にはPuzzi（プッツィ）2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 8/1、Puzzi 10/1、Puzzi 30/4と5つのモデルがあり、数値が大きくなるにつれて清掃能力が高まり短時間で広範囲のカーペットを清掃することができます。しかし、数値が大きくなるほど洗浄水や汚水のタンクも大きくなるため、それによって本体のサイズも大きくなります。Puzzi 2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bpは、コードレスのバッテリータイプなので、機動性に優れ、いつでもすぐに清掃することが可能です。
「カーペット洗浄機 BRC 30/15 C」は結婚式場やホテルの廊下や宴会場・バンケットルームといった、より広い範囲にカーペットが敷かれている場所の清掃に適した機器です。カーペットリンスクリーナーの2～12倍の清掃能力があり、短時間で広いスペースのカーペット洗浄が行えます。
＜カーペットクリーナーを使ったカーペット掃除のポイント＞
カーペットクリーナーを使ってカーペット掃除をする際は、ケルヒャーの洗浄剤と組み合わせて使うと清掃の効果がより高くなります。ケルヒャーの洗浄剤には汚れを結晶化させるiCapsolという技術が使われており、汚れが取りにくい毛足の長いカーペットの中の汚れでも簡単の取ることができます。なお、掃除機を使って結晶化した汚れを回収するもうひと手間をかけるとカーペットがよりきれいになります。