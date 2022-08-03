バッテリー式カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp
コードの煩わしさからの、解放
いつでも、どこでも、フルパワーで。ケルヒャ―初の業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bpは、コードレスゆえの機動力とパワフルな性能を誇り、強力な洗浄力でカーペットやクッションなどの繊維の奥まで洗い落とします。
シンプルな操作、人間工学に基づく使いやすさを配慮した36Vのバッテリーユニバース製品で、ホテルやカフェ、車の内装やオフィスビルのカーペットなど、繊維素材の頑固な汚れも取り除きます。
ケルヒャ― バッテリー式カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp
1台で、さまざまな用途に。
バッテリー式カーペットリンスクリーナーPuzzi 9/1 Bpがあれば、カーペット、椅子、ソファ等のさまざまな表面や繊維を徹底的にクリーニングします。
いつでも、どこでも。
Puzzi 9/1 Bpはバッテリー駆動のカーペットリンスクリーナーですので、コンセントを探したり、邪魔な電源ケーブルにつまずくことはもうありません。
操作は簡単。電源を気にせず汚れを効果的に落としますのでスポット対応（緊急清掃）にも最適です。
いつでも、どこでも、きれいに。
コードレス。なのに、パワフル。
さらに広がる、バッテリーパワープラス
お客様に選ばれる理由：
パワフルなバッテリーパワープラス36V
本バッテリーは、乾式・乾湿両用クリーナー、高圧洗浄機、床洗浄機と共通です。
リアルタイムテクノロジー
本バッテリーは、清掃機器の使用状況を自動検知し、作業可能時間をリアルタイムに表示します。また保管時は残量が％表示し、計画的清掃をサポートします。
耐久性に優れた堅牢デザイン
コンパクトで耐久性のあるマシン設計、洗浄剤に適したスプレーポンプ、強力なモーターは耐久性に優れます。
繊維の奥まで徹底洗浄
フレッシュ＆クリーンな清掃体験を。繊維の奥まで徹底的に衛生的にクリーニングします。
強力な汚水回収力
Puzzi 9/1 Bpは、その強力な吸引力で汚水を回収します。そのため対象物はわずかに湿った程度ですばやく乾燥し、再利用することができます。（使用環境によります）
シンプル操作
大きなON/OFFボタン、大きくて注ぎやすい本体タンク、実用的な 2 in 1タンクシステムなど、Puzzi 9/1 Bpではシンプルな操作にこだわりました。
水ハネ防止設計
洗浄水がタンクから床に跳ねるのを防ぎ、作業者の安全を守ります。
どこでもクリーニング - 機能概要
1台2役。洗浄剤噴霧と汚水回収が1台で可能
Puzzi 9/1 Bpは、洗浄したい場所に直接洗浄剤を噴霧し、浮かせた汚れと洗浄剤を吸引します。汚れの度合いに応じて、噴霧と吸引を同時に行う1ステップ清掃と、噴霧して反応させた後に吸引を行う2ステップ清掃の2種類を使い分けることができます。
パワフルな36Vバッテリー
コードレスで自由自在、36Vのパワーでどこでも強力にクリーニングできます。
2 in 1 タンクシステム
取り外し可能のタンクにより、洗浄水充填と汚水廃棄が可能です。（2 in 1 タンクシステム）Puzzi 9/1 Bp本体を持ち運ぶ必要はありません。準備もお手入れも簡単です。
クイックガイドがお手元に
2 in 1 タンクには使用方法とお手入れ手順のクイックガイドが印刷されていますので、いつでも参照できます。
とてもシンプルな操作コンセプト
噴霧と吸引機能のON/OFFは、大きなプッシュボタンで操作できます。また、腰をかがめることなく、足で操作することも可能です。
均一な清掃品質
ノズルカバーが透明ですので、汚水回収を常時モニターできます。綺麗になるのを確認できますので、清掃結果のバラつきを防ぎます。
技術概要
Puzzi 9/1 Bpは、カーペット等に特化した装備、人間工学に基づいた使い易さ、そしてコードレスの機動性が特長です。 このユニークなコードレスカーペットクリーナーは、毎日の清掃現場で欠かせないパートナーとなります。
人間工学に基づいた設計
片手でも快適に持ち運びが可能なキャリングハンドル（人間工学に基づいて設計されたハンドル）
持った時にマシンが水平になるよう設計されています
サクションホースを固定でき、安全で便利な持ち運びを実現
コンパクトなデザイン
耐久性に優れた堅牢な設計
堅牢で耐久性の高いダイアフラムポンプを採用
2つの大型ボタンで手でも足でも操作できる利便性
その他の利点
人間工学に基づいて設計された、小型ハンドノズル
狭い場所での使用に最適（車の内装など）
人間工学に基づいたデザイン
持ちやすいハンドル
プロが作ったプロのための清掃機器 - Puzzi 9/1 Bpはどんな現場に最適か？
Puzzi 9/1 Bpは、テキスタイル製品（クッションやカーペットなど）のディープクリーニングが必要な場合、特にプロフェッショナルな使用に適しています。コードレスのため、普段清掃しづらいところでも素早く効率的に作業することが可能です。
ビルメンテナンス業
- 受付、会議室、ミーティングルームなど、さまざまなエリアのテキスタイルをプロフェッショナルにクリーニング
- コードレスですので、テラスでの屋外作業も可能です。
ホテルとホスピタリティ
カーペットや椅子など、さまざまなテキスタイルに対応したプロ仕様のコードレスクリーニング
汚れ、シミを強力に除去
自動車販売店・自動車整備工場
車内清掃でのシートなどのプロフェッショナルクリーニング
コーヒーのシミ、ケチャップのシミなどの除去
駐車場など屋外で電源のないところでのコードレスクリーニング
レストラン、ケータリング
椅子や布張りの家具のプロフェッショナルクリーニング
コーヒーやジュース、赤ワインやビール、ケチャップやバターなど、さまざまなシミをプロフェッショナルに除去。
公共サービス
入口付近のドアマットほか
会議室の布製の椅子のクリーニング
事務所の布製椅子のクリーニング
ケルヒャーのカーペットクリーナーについて
カーペットは毛足の中にホコリやゴミが溜まってしまうので、掃除が大変な場所の1つではないでしょうか？
カーペットは普段の掃除機がけに加えて定期的に洗剤を使って洗浄することできれいな状態を保つことが出来ます。しかし、カーペットの洗浄は面倒で時間のかかるものです。特にオフィスやホテルではフロア全体にカーペットが敷かれているため、洗剤で掃除をするとなるととても大変です。
＜カーペットクリーナーの特長＞
カーペットクリーナーは、一般にはリンサーとも呼ばれます。ケルヒャーのカーペットクリーナーはカーペットや布製のソファーに洗浄水を吹き付けて汚れを分解し、バキューム機能によって汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計の為どなたでも簡単に扱え、効率よくカーペットやソファーの清掃を行うことができます。また、自動車の布製シートの清掃にも使うことができます。
＜カーペットクリーナーのラインナップ＞
ケルヒャーのカーペットクリーナーには「カーペットリンスクリーナー」5機種と「カーペット洗浄機」1機種があります。
「カーペットリンスクリーナー」にはPuzzi（プッツィ）2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 8/1、Puzzi 10/1、Puzzi 30/4と5つのモデルがあり、数値が大きくなるにつれて清掃能力が高まり短時間で広範囲のカーペットを清掃することができます。しかし、数値が大きくなるほど洗浄水や汚水のタンクも大きくなるため、それによって本体のサイズも大きくなります。Puzzi 2/1 Bp、Puzzi 9/1 Bpは、コードレスのバッテリータイプなので、機動性に優れ、いつでもすぐに清掃することが可能です。
「カーペット洗浄機 BRC 30/15 C」は結婚式場やホテルの廊下や宴会場・バンケットルームといった、より広い範囲にカーペットが敷かれている場所の清掃に適した機器です。カーペットリンスクリーナーの2～12倍の清掃能力があり、短時間で広いスペースのカーペット洗浄が行えます。
＜カーペットクリーナーを使ったカーペット掃除のポイント＞
カーペットクリーナーを使ってカーペット掃除をする際は、ケルヒャーの洗浄剤と組み合わせて使うと清掃の効果がより高くなります。ケルヒャーの洗浄剤には汚れを結晶化させるiCapsolという技術が使われており、汚れが取りにくい毛足の長いカーペットの中の汚れでも簡単の取ることができます。なお、掃除機を使って結晶化した汚れを回収するもうひと手間をかけるとカーペットがよりきれいになります。