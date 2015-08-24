【ホテル・旅館様向け 】清掃機器ご提案

ケルヒャーのホテル、旅館様向けの清掃機器をご提案するページです。客室、廊下の清掃はもちろん、カーペットやソファの清掃、大浴場用、外回り用など、様々な用途に合わせた清掃機器を紹介しています。普段の清掃業務を簡単にする清掃機器をぜひご覧ください。

ホテル
ベッドに潜む虫対策にケルヒャー！

ベッドに潜むトコジラミなどの害虫対策に

宿泊施設や公共施設のトコジラミのクレーム・口コミ対策は万全ですか？
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*。

 

*出典：Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
当社商品は家電製品であり医療機器ではございません。本製品を使用することによって予防・治療などの効果を保証するものではありません。

詳しくはこちら

外から侵入してくるトコジラミに 定期的な予防清掃で衛生管理を実施しましょう。

トコジラミは夜行性で、寝具や家具、カーテンレールなどの隙間に潜んでいます。
また、トコジラミは人や鞄、スーツケースの中などに付着し屋内に持ち込まれるケースが多いです。

 

 

フロア
ベット
カーテン
ソファ

おすすめ対策セット

スチームクリーナー SG 4/4

スチームクリーナー SG 4/4

薬剤を使わないので安心・安全にトコジラミ対策が実施できます。

一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*

*出典：
Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18

製品の詳細はこちら
アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp

アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp

狭いところへの、定期的な吸引清掃で予防を。

回転ブラシが繊維奥の汚れをかき出し、しっかり吸引。
薄型ボディでベッドや家具の下も楽に清掃可能です。

製品の詳細はこちら
スチーム
スチームで虫対策
ソファーの隙間掃除
ベットの下の狭い隙間の清掃に

イスやテーブルがあるバンケットホールや、家具や寝具がある客室では小回りのきくコンパクトなドライクリーナーがオススメです。

また、厨房の油汚れには床洗浄機、スチームクリーナーが便利です。

ケルヒャー　クリーナー　廊下

 

客室・廊下の清掃

ケルヒャーのアップライトクリーナーは狭いエリアや廊下なとでも使いやすく、強力にゴミを吸引します

ケルヒャー　ドライクリーナー　バンケットホール

 

バンケットホールの清掃

コンパクトなのにパワフルなパワーのドライクリーナーで効率の良いフロア清掃ができます

ケルヒャー　カーペットリンスクリーナー　客室　ソファ

 

カーペット・ソファーの清掃

カーペットや布地のソファーなどの汚れは、カーペットリンスクリーナーがきれいに落とします

ケルヒャー　スチームクリーナー　厨房　

 

厨房（調理設備等）の清掃

衛生面が重視される厨房は、100度のスチームと熱湯で掃除ができるスチームクリーナーで

ケルヒャー　高圧洗浄機　大浴場

 

大浴場の清掃

浴場の清掃は重労働ですが、高圧洗浄機を使えば清掃作業を改善できます

ケルヒャー　スイーパー　エントランス　駐車場

 

外回り・駐車場の清掃

広い駐車場の掃き掃除を効率よく行えます

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナーコードレスクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーカーペットリンスクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤