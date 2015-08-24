【ホテル・旅館様向け 】清掃機器ご提案
ケルヒャーのホテル、旅館様向けの清掃機器をご提案するページです。客室、廊下の清掃はもちろん、カーペットやソファの清掃、大浴場用、外回り用など、様々な用途に合わせた清掃機器を紹介しています。普段の清掃業務を簡単にする清掃機器をぜひご覧ください。
ベッドに潜むトコジラミなどの害虫対策に
宿泊施設や公共施設のトコジラミのクレーム・口コミ対策は万全ですか？
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*。
*出典：Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
当社商品は家電製品であり医療機器ではございません。本製品を使用することによって予防・治療などの効果を保証するものではありません。
外から侵入してくるトコジラミに 定期的な予防清掃で衛生管理を実施しましょう。
トコジラミは夜行性で、寝具や家具、カーテンレールなどの隙間に潜んでいます。
また、トコジラミは人や鞄、スーツケースの中などに付着し屋内に持ち込まれるケースが多いです。
おすすめ対策セット
スチームクリーナー SG 4/4
薬剤を使わないので安心・安全にトコジラミ対策が実施できます。
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*
*出典：
Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
狭いところへの、定期的な吸引清掃で予防を。
回転ブラシが繊維奥の汚れをかき出し、しっかり吸引。
薄型ボディでベッドや家具の下も楽に清掃可能です。
イスやテーブルがあるバンケットホールや、家具や寝具がある客室では小回りのきくコンパクトなドライクリーナーがオススメです。
また、厨房の油汚れには床洗浄機、スチームクリーナーが便利です。
客室・廊下の清掃
ケルヒャーのアップライトクリーナーは狭いエリアや廊下なとでも使いやすく、強力にゴミを吸引します
バンケットホールの清掃
コンパクトなのにパワフルなパワーのドライクリーナーで効率の良いフロア清掃ができます
カーペット・ソファーの清掃
カーペットや布地のソファーなどの汚れは、カーペットリンスクリーナーがきれいに落とします
厨房（調理設備等）の清掃
衛生面が重視される厨房は、100度のスチームと熱湯で掃除ができるスチームクリーナーで
大浴場の清掃
浴場の清掃は重労働ですが、高圧洗浄機を使えば清掃作業を改善できます
外回り・駐車場の清掃
広い駐車場の掃き掃除を効率よく行えます