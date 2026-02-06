コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 Bp
面圧自動調整センサー付き。パワフルモーターでエコモードでも十分に作業頂けます。薄型フルフラットボディ。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間（分）がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード（10通り）を表示、適切に対処頂けます。ローラーブラシ自動メンテナンス機能付き（フットボタン式）。各種別売りアクセサリーございます。
自動床面検知機能で常に最高の清掃効果を発揮
回転ブラシが繊維奥の汚れをかき出し、しっかり吸引。
薄型ボディでベッドや家具の下も楽に清掃可能。
コードレスは作業性、機動性に優れ、そして、安全です。
5つの特長
-
1
清掃能力
自動床面検知
CV 30/2 Bpは床材の種類を検知し、カーペット もハードフロアも自動で面圧調整します。いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。
-
2
メンテナンス性
半自動ブラシクリーニング
フットスイッチでローラーブラシを自動クリー ニング。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。
-
3
操作性
人間工学に基づいたハンドル
ハンドルは握り易く、電源ボタン、エコボタンは片手で簡単操作。ディスプレイ上にはバッテリ残（分）が表示されます。トラブル時はエコモードを表示します。
-
4
機動力
フルフラットデザイン
本体からノズルまでフルフラットになるのでベッドや家具の下も簡単に清掃できます。当社比33%※の薄型化を実現しました。※CV 30/1との比較
-
5
バッテリーの互換性
バッテリーユニバース
機動性、作業性、安全性に富むケルヒャーバッテリーユニバース。お求めやすいバッテリーパワーとハイエンドなバッテリーパワープラスをラインナップ。用途に応じて使い分けいただけます。
面圧自動調整センサー付きで、カーペットもハードフロアも強力に吸引します。コード式同等のパワフル吸引は業界最高水準で、エコモードでも十分に作業頂けます。当社比33％減の薄型フルフラットボディでベッドや家具の下も清掃し易くなりました。エルゴノミック・ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間（分）がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード（10通り）を表示、適切に対処いただけます。ローラーブラシ自動メンテナンス機能付き（フットボタン式）。ブラシの摩耗・交換タイミングお知らせレファレンス付き。ブラシ交換、パイプ詰まりメンテは手で作業いただけます。別売り表面ノズル（関節可変式）で高い棚の上、カーテンなども清掃可能。別売りHEPAフィルターは背負式BVLシリーズと共通です。清掃スペック、使い易さ、メンテナンス性にとことんこだわった製品を是非体感ください。
製品特長
床面自動検知センサー面圧自動調整機能付き。 カーペットもハードフロアも清掃頂けます。
ローラーブラシ自動メンテナンス機能（フットボタン式）ブラシ表面のゴミ、髪の毛等は取り除かれ吸引されます。 ローラーブラシを外すことなく自動で綺麗にします（フットボタン式）。 ローラーブラシには手を触れず、衛生的にメンテナンスします。
エルゴノミックハンドル上にはマルチディスプレイを設置エルゴノミックな電源ボタン。 エコモードボタン付き（作業時間延長、騒音低減に寄与）。 LEDディスプレイにはバッテリー残が分でリアルタイム表示されます。
コンパクトボディ＋低重心設計
- 本体を倒せばフルフラットになります。
- ベッドや家具の下も清掃できます。
共通バッテリー 36V （バッテリーパワーシリーズ）
- 36Vバッテリーはさまざまなケルヒャーの清掃機器にご利用頂けます（バッテリーユニバース）。
- バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|真空度 (mbar/kPa)
|187 / 18.7
|吸引風量 (l/s)
|34
|定格性能 (W)
|420
|騒音値 (dB(A))
|64
|コンテナ容量 (l)
|3
|清掃幅 (cm)
|30
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|1回の充電あたりの清掃能力 (m²)
|200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)
|使用時間（一回の充電） (/min)
|eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 67 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 47 (7.5 Ah)
|急速充電アダプターによる充電時間（80% / 100%） (min)
|44 / 68
|充電器用電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|色
|アンスラサイトグレー
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|6.3
|梱包重量 (kg)
|9.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|260 x 310 x 1150
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- フィルターバッグの数: 1 個
- スモールノズル
- ハンドノズル
- ローラーブラシの硬さ: 標準～ソフト
- ローラーブラシの数: 1 個
- ローラーブラシの色: 黒
- サクションパイプ
- サクションホース
製品機能
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
動画
用途・清掃場所
- ビル清掃やホテル業界での用途に最適です
アクセサリー
CV 30/2 Bp スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーの業務用掃除機（バキュームクリーナー）について
ケルヒャーの業務用掃除機にはドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど豊富なラインナップがあります。また、高性能のフィルターが細かな埃やゴミもキャッチして逃がしません。本体には強化プラスチックが使われているため軽量で丈夫、ご家庭ではなく業務のご使用に最適な掃除機です。
＜ 業務用掃除機（バキュームクリーナー）の種類＞
・ドライクリーナー：一般的な掃除機と同じように乾いたゴミの回収を行います。タンク容量が7Lから12Lまでの複数の製品があります。また、コードレスタイプのクリーナーもあり、コードの取り回しの煩さしさを感じることなく、快適に清掃が行えます。
・アップライト式クリーナー：作業しやすい縦型のカーペット用掃除機です。家具を傷つけにくい素材のバンパーやモーターの故障を防ぐ安全設計など、ホテルといった高級家具が置かれている場所の清掃に適しています。
・乾湿両用クリーナー：強力な吸引力で乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引が可能であり、その際フィルターの交換が不要です。タンク容量が27Lから65Lまで様々な製品があります。チリ落とし機能が付いているモデルもあり、沢山のゴミを吸引してもフィルターの目詰まりを防げるため高い吸引力を維持したまま清掃ができます。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）の特長＞
乾湿両用クリーナーの特長の一つがチリ落とし機能です。フィルター掃除の手間を省くことができるため、短時間で広い面積を掃除する必要があるビジネスユースに適しています。
・手動チリ落とし機能（NT Apモデル）：チリ落としボタンを数回押せばフィルターの目詰まりが解消されます。
・自動チリ落とし機能（NT Tactモデル）：清掃中に一定間隔でフィルター目詰まりを自動的に解消してくれるので、清掃の手を止めずに効率よく連続作業が行えます。
一部の製品には帯電防止仕様となっており、微細な粉塵による静電気の発生を抑制できるので、ストレスなく清掃できます。容量がコンパクトなモデルは店舗やオフィスなど、物が多い場所でも軽快に清掃が可能です。大型タイヤ付きなので本体が振られて物にぶつかるリスクを軽減します。かがむことなく足でオン／オフできるフットスイッチは、スムーズな作業を実現します。日本人の手にもフィットする握りやすい形状なので、長時間作業する際の疲れを軽減します。片手で本体ハンドルとパイプを一緒に持てるので移動が楽です。階段の移動時も両手がふさがらず安全です。
＜業務用掃除機（バキュームクリーナー）のアクセサリー＞
洗って繰り返し使える合成繊維フィルターバスケットや通常のペーパーフィルターバッグに比べ、集塵量が約2倍（当社比）の合成繊維フィルターバッグなど、コストが削減できる消耗品を用意しています。さらに各種ホースやノズルも豊富にそろえており、オフィス・社内・食品加工工場・建築現場など様々な場所の清掃を快適に行うことができます。