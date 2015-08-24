【ビルメンテナンス業様向け】清掃機器ご提案
ケルヒャーのビルメンテナンス業様向けの清掃機器をご提案するページです。ビルメンテナンスの際に必要な床清掃器はもちろん、どんなに小さな埃も吸引するクリーナーなど各種取り揃えています。業務用清掃機器でお悩みの方はこちらをご覧ください。
ベッドに潜むトコジラミなどの害虫対策に
宿泊施設や公共施設のトコジラミのクレーム・口コミ対策は万全ですか？
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*。
*出典：Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
当社商品は家電製品であり医療機器ではございません。本製品を使用することによって予防・治療などの効果を保証するものではありません。
外から侵入してくるトコジラミに 定期的な予防清掃で衛生管理を実施しましょう。
トコジラミは夜行性で、寝具や家具、カーテンレールなどの隙間に潜んでいます。
また、トコジラミは人や鞄、スーツケースの中などに付着し屋内に持ち込まれるケースが多いです。
おすすめ対策セット
スチームクリーナー SG 4/4
薬剤を使わないので安心・安全にトコジラミ対策が実施できます。
一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*
*出典：
Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18
アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
狭いところへの、定期的な吸引清掃で予防を。
回転ブラシが繊維奥の汚れをかき出し、しっかり吸引。
薄型ボディでベッドや家具の下も楽に清掃可能です。
衛生環境。小さな継ぎ目や隙間の奥まで清潔に
滑り止め処理が施された箇所の清掃は、特に気を使わなければならない業務です。浴槽・シャワー・脱衣所など、ほぼあらゆる場所で、立体的な模様がある床の凹凸や小さな隙間に石鹸カス・皮脂・化粧品の残りカスが入り込みます。こうした環境は衛生管理要件が高く、特に菌などよる感染防止が重要です。洗浄効果が高く取り回しやすいケルヒャーの洗浄機なら、小さな継ぎ目や隙間の奥から汚れを溶かし出し、衛生的に保つことができます。
あらゆるタイプの床に高い洗浄効果を発揮
硬質床材（石材や磁器タイル）や弾性床材（プラスチック系床材）など、材質を問わずどんな床であっても完璧に洗浄・ケアするのがプロの仕事です。ケルヒャーは、あらゆる床材の洗浄やお手入れに役立つ乾湿両用の自走式および手押し式床洗浄機、専用の洗浄剤と併せて取り揃えています。広い床面も隅々まで洗浄することができます。75年の歴史を誇る清掃機器メーカーならではの機能と優位性を提供します。
自走式・手押し式床洗浄機をニーズに合わせて提供
効率的な清掃を行うためには、様々な要素を考慮しなければなりません。床材の種類、汚れの程度、屋内か屋外かをはじめ、衛生・安全性・環境関連の法規制といった要件も考える必要があります。正しい清掃を行うには、各要素を適切に組み合わせなければなりません。
ケルヒャーの幅広い製品ラインナップと関連サービスは、どんな状況に対しても最適なソリューションを実現します。幅広い要素に対応することよりも、実際の要件に対応するソリューションを選ぶことが大切です。ケルヒャーは包括的なソリューションを提供するパートナーとして、お客様のニーズに合わせた製品を提供します。
どんなに小さなホコリも残さず吸引
オフィスビル・ホテル・学校などのカーペットの上は、毎日多くの人々が行き交います。ケルヒャーのカーペットクリーナー、バキュームクリーナー、スイーパーは、長年に渡りこうしたフロアを清潔に保ってきました。堅牢で、耐久性と汎用性に優れ、定期・日常清掃、カーペットのシミの除去、繊維に付着した汚れの除去など、さまざまな用途にご使用いただけます。また、カーペットクリーナーは、椅子やソファのカバー、カーシートなどの繊維の汚れを回収できます。
日々の業務から目に見える衛生管理の成果を
衛生管理は、適切な手順や方法で行わなければコストを抑えることはできません。不適切な洗浄剤を使ったり用量を守らなければ、求められる洗浄効果が発揮されません。また、例え短期間であったとしても、洗浄機やクリーナーの性能が要件に合わなかったり、適切に設定されていなければ、本来得られるはずのコスト効果が実現されません。ケルヒャーは、高い安全性と信頼性、最高の品質と洗練された機能、安心のサービスと最高水準の効率を実現した製品ラインナップで、プロの清掃をサポートします。
ニーズに合わせた清掃ソリューション
衛生は、厨房やレストランに欠かせない要素です。法規制を遵守するという意味でも、衛生が最優先であることに疑問の余地はありません。ケルヒャーは、衛生関連の法規制に対応するためのあらゆる製品やサービスを提供します。手持ち式の清掃機器やパワフルな自走式洗浄機から、付属品、洗浄剤に至る包括的なソリューションが、ステンレス面、タイル、床などをしっかりと清潔かつ衛生的に保ちます。
衛生管理が最も重要な場所もスチームクリーナーで簡単に徹底洗浄
VapoHydro機能を搭載したスチームクリーナー SG 4/4は、化学物質を使用しない、食品業界に最適な洗浄機です。サブタンク付きの2タンクシステムと高性能な自動給水機能が、長時間の連続作業を実現。さらに、VapoHydro機能が、スチーム吐出圧力や噴霧量（スチームまたは温水ジェット）の正確な調整を可能にします。SG 4/4は、高温と圧力の組み合わせで頑固な汚れもすっきり落とす。さらに取り回しに優れたコンパクトなスクラバードライヤーは、小規模な厨房やレストランの床面の徹底洗浄、保守洗浄に最適な洗浄機です。本体には、長年の実績を誇る技術に加え、車を運転する感覚で操作できるKART（ハンドル操作システム）などの最新技術も搭載されています。
1年中活躍する清掃機器
ケルヒャーは、路面清掃、散水清掃、除草作業、冬季対策など、自治体とその管理業務に必要な車両タイプの製品も取り揃えています。これらの製品は高い清掃効率で、季節を問わず最適な運用が可能です。さまざまな清掃ニーズを満すソリューションを提供します。
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