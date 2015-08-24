【ビルメンテナンス業様向け】清掃機器ご提案

ベッドに潜むトコジラミなどの害虫対策に

宿泊施設や公共施設のトコジラミのクレーム・口コミ対策は万全ですか？

一般的に使用されているスプレータイプを散布した場合より、高温のスチームを使用した場合の方が、トコジラミを早く減少させる効果が確認されています*。

*出典：Oxford Academic､ Journal of Economic Entomology, Volume 116, Edition 1, February 2023, Pages 12–18

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