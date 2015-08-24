【レストラン様向け】清掃機器ご提案
ケルヒャーのレストラン様向けの清掃機器をご提案するページです。油汚れはもちろん布製品に対するシミ汚れ、ガラス面、外回りなど、レストランには多様な汚れが存在します。本ページではあらゆる種類の汚れに対応した清掃機器をタイプ別で紹介しています。
ホールの清掃には動きやすく効率の良い清掃が可能なバッテリータイプのバキュームクリーナーをご提案します。
また、厨房の油汚れには洗剤なしで汚れを除去するスチームクリーナーが便利です。
ホールの清掃
コンパクトなのにパワフルなパワーのドライクリーナーで効率の良いフロア清掃ができます
床の清掃
狭い場所や入り組んだ場所の床面も、軽量で小回りが利き手軽に床清掃ができます
カーペット・ソファーの清掃
カーペットや布地のソファーなどの汚れは、カーペットリンスクリーナーがきれいに落とします
テーブルやショーケースの清掃
窓や鏡の洗浄のみでなく、飲食店でのテーブルやカウンター、ショーケースでの使用等、幅広い用途で清掃できます
厨房設備の清掃
衛生面が重視される厨房は、100度のスチームと熱湯で掃除ができるスチームクリーナーが最適です
外回り・駐車場の清掃
広い駐車場、エントランスなどの掃き掃除を効率よく行えます