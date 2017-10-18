業種別ソリューション｜導入事例
お客様導入事例
グローブシップ株式会社様（ビル清掃業務改善）
「文化学園」の清掃課題は床のヒールマーク（靴底の摩擦汚れ）。モップによる手作業の清掃を機械化した結果…。
有限会社おっとちグリーンステーション様（有機農業の温水除草システム®活用）
有機農業の2大作業は「除草」と「清掃」です。その2つのお困りごとを1台で解決するために、温水高圧洗浄機を導入した結果…。
農業法人 椛沢組様（農業現場の清掃効率化）
農機具の清掃に、家庭用の掃除機などを使っていた椛沢組様は、清掃の効率化が課題でした。そこで産業用清掃機器を導入した結果...。
阪急阪神クリーンサービス株式会社様（ビル清掃ロボット活用＆バッテリー統一）
関西屈指のオフィスタワー「グラングリーン大阪」。資機材庫の狭さという制約の中で、ロボット活用と省スペース化を一気に解決した秘訣とは...。
株式会社畑中工務店様（ダムの除草 温水除草システム®）
「七ヶ宿ダム」の維持管理を行う同社。ブロック舗装の雑草に悩み、環境に優しい温水除草システム®を導入した結果...。
倉敷由加温泉ホテル 山桃花（さんとうか）様（宿泊施設ロボット清掃）
限られた時間内で広大な共用部の清掃品質維持と、人手不足解消のためにロボット掃除機を導入した結果...。
DBシェンカー社 シュトゥットガルト空港事業所 様（大型物流倉庫床清掃）
事業所を長年悩ませてきた「カーボンブラック、タイヤカス、煤（すす）などの黒い粉塵」の洗浄に床洗浄ロボットを導入した結果...。
株式会社 横浜国際平和会議場-パシフィコ横浜 様（ビル清掃業務改善）
広大なカーペットフロアの安全かつ速やかな清掃に、カーペット仕様にカスタマイズした搭乗式スイーパーなどを次々に導入した結果...。
株式会社山形ビルサービス様（ビル清掃業務改善）
客室清掃を助ける除塵作業の簡略化にカーペットスイーパーを導入した結果...。
※モニターキャンペーン当選レポート
クボタインクルージョンワークス株式会社様（オフィスビル・工場内清掃）
障がい者スタッフたちが少ない人数で、安全作業かつ高い品質を保ち清掃するために3機種の清掃マシンを導入した結果...。
株式会社佳長様（セントラル洗浄）
毎日2時間以上かかった手作業での清掃の負担を軽減するために、セントラル洗浄システムや床洗浄機などを導入した結果...。
日本空港テクノ株式会社様（ビル清掃）
脚立からの落下に気を張り除塵しづらい給排気口の清掃に、コードレス背負式クリーナーを導入した結果...。
石坂産業株式会社様（粉塵回収）
工場内の広範囲に溜まる粉塵の効率的な清掃に、産業用バキュームクリーナーやセントラルバキュームシステムを導入した結果...。
ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
コードの取り回しに不便さを感じていた車内清掃に、コードレスタイプの掃除機を導入した結果...。
日本ロード・メンテナンス株式会社様（雑草除去）
機械が使えず手作業で刈るため根が残りすぐに生えてきてしまう場所の除草作業に、温水除草システムを導入した結果...。
日立Astemo株式会社様（工場清掃）
AGV（自動搬送車）が行きかう広範囲の床を清潔に保つため、搭乗式の床洗浄機を導入した結果...。
株式会社東日本環境アクセス様（駅清掃）
利用者がコードに引っかかったり、水で足を滑らせてしまうリスクを最小限にするため、コードレス床洗浄機を導入した結果...。
公益財団法人 日本補助犬協会様（ペット医療室の清掃）
犬の抜け毛が溜まりやすい診察室や、外を歩いた犬たちが歩く床の衛生管理のために、コンパクトな床洗浄機を導入した結果...。
株式会社ユーメディア様（工場清掃）
印刷物を出荷するスペースで、パレットなどから発生する木くずや釘の回収に手押し式のスイーパーを導入した結果...。
業種別導入事例
建設用資材レンタル事業H社
足場資材のメンテナンスの手間や廃棄コストに頭を悩ませていた建材レンタル企業が、超高圧洗浄機を導入したことで建築現場で起きた3つの変化
清掃環境｜ 建設現場
太陽光発電システム運用・保守事業E社
これまでにない方法で、パネル損傷リスクを軽減し作業効率も向上
清掃機器メーカーならではの太陽光パネル洗浄方法とは？
清掃環境｜ 太陽光パネル
物流サービス業T社物流本部
1日1000基以上の大変なコンテナ清掃・・・
清掃時間を大幅に短縮し、コスト削減にもつながったその方法とは？
清掃環境｜ 物流倉庫 工場
物流倉庫S社物流センター
床の洗浄を簡単にし、倉庫全体の美観維持を徹底できたその秘策とは？
清掃環境｜ 倉庫 工場 自社清掃
化学工業品メーカーD社物流管理部
吸引力が維持できない・・・
高いメンテナンス性能で広い倉庫の清掃効率を一気に上げた「スイーパー」とは？
清掃環境｜ 物流倉庫 工場 自社洗浄
自動車部品樹脂成型工場D社工場長
時間も手間もかかる有機溶剤による金型洗浄
作業者の健康リスクもクリアにし、洗浄時間を4分の1に短縮した秘策とは？
清掃環境｜ 工場 自社清掃
製パン工場S社生産本部
工程ごとに異なる清掃の負担を大幅に軽減
食品工場全体の課題をトータルで解決したプロの提案
清掃環境｜ 食品工場 日常清掃
機械加工業C社生産本部
清掃時間を40%削減！
工場の生産性を改善し、5S活動を成功させた手段とは
清掃環境｜ 工場 自社清掃
ビルメンテナンスN社経営管理部
清掃作業の負担を大幅に軽減し人材不足の解消に成功した施策とは？
清掃環境｜ オフィスビル ビルメンテナンス業
ビルメンテナンス業A社マネージャー
バッテリーの交換・管理の手間を軽減したい
60分の急速充電で稼働時間60分を実現したコードレスドライクリーナーとは？
清掃環境｜ オフィスビル ビルメンテナンス業
金属加工業W社製造部
切削くずの回収でほうき・ちり取りが不要に
ダウンタイム40%削減を実現した清掃手段とは？
清掃環境｜ 工場 自社清掃
大型車ディーラーK社サービス部門
床洗浄の水が入り、リフトが想定より早く老朽化
よりきれいな作業環境をも手に入れた解決手段とは？
清掃環境 大型車ディーラー 整備工場 日常清掃
食品加工業N社工場長
油汚れがひどい床の清掃で汚水が飛び散る
二次汚染と配管詰まりを解消したツールとは？
清掃環境｜ 食品加工工場 日常清掃
産業廃棄物処理業T社執行役員
広大な敷地に積もった粉塵を、まき散らさずに清掃したい
メンテナンス性も考慮したプロならではの解決方法
清掃環境｜ 自社処理工場 定期清掃
カーディーラーM社執行役員
工場清掃の人件費を90%も削減できた！
コスト削減に導いた清掃のプロのアドバイス
清掃環境｜ 自動車ディーラー 整備工場 日常清掃
ビルメンテナンスR社経営企画部
清掃スタッフ不足が深刻化
人員確保から育成まで考慮した解決策とは？
清掃環境｜ オフィスビル ビルメンテナンス業
精密部品メーカーS社生産本部
清掃の生産性向上とコスト削減を両立
「壊れやすいバキュームクリーナー」の真相とは？
清掃環境｜ 工場 自社清掃