業種別ソリューション｜導入事例

M社では整備スペースを清潔に保つために清掃を徹底しています。また、自社の整備技術の高さをセールスポイントにしており、工場見学を営業活動に取り入れて、顧客との関係維持・向上に生かしていました。

課題

頻繁に実施している工場清掃の人件費が問題に

M社の整備工場では、清掃を頻繁に行うことで日々の業務を円滑に進められることはもちろん、常に顧客にも対応できる状態を保っていました。そのため人件費がかさんでおり、執行役員のH氏は改善の必要を感じていました。

「社内で調査させたところ、1日に5人が30分かけて清掃していました。常時稼働工場であるため、それが週7日行われていることになります。これを人件費に換算すると、かなりの額になるのです」（H氏）

洗剤の購入費や油水分離槽のメンテナンス費も膨らんでいる

整備工場の清掃は、油のついた床に洗剤を大量にまき、ブラシでこすった後に油水分離槽に流すというフローで行われていました。界面活性剤入りの洗剤を大量に使用するため、洗剤の購入費に加え、油水分離槽のメンテナンス費用もかさんでいたのです。

H氏は社内担当者にこの問題について、改善案を早急に検討するように命じました。

課題のポイント 工場清掃に膨大な人件費がかかっている

大量に消費する洗剤の購入費や、清掃時に汚水を流し込む油水分離槽のメンテナンス費もかさんでいる