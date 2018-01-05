業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 工場清掃を1人でも15分で完了。工数を1/10にまで削減できた

洗剤の使用量や油水分離槽のメンテナンス頻度が減り、コスト削減につながった

清掃の工数を1/10に削減。1人でもたった15分で完了できた！

社内からの提案により、M社ではケルヒャーの床洗浄機を導入することになりました。機器選定に当たっては、ケルヒャーの担当者による入念なヒアリングが実施され、最適な機器の提案を受けました。

洗剤を床にまいてブラシで擦り、洗浄で出た汚水を回収するまでを1台でこなせるだけでなく、ケルヒャー独自のローラーブラシによりこびり付いた汚れに強く、高い洗浄力を発揮するとのことでした。また、凹凸面にもブラシが行き届くため溝の奥の汚れも容易に落とせます。そして、実際にその床洗浄機で清掃を行ったところ、清掃時間を1/10にまで削減することに成功したのです。

「今まで5人で30分かかっていた工場の清掃が、1人で15分以内に完了できるようになったと報告を受けたときは驚きました。ここまで時間を短縮できるとは思っていなかったので、導入して良かったと強く実感しました」（H氏）

洗剤の使用量も1/10に。油水分離槽のメンテナンス回数も減らせた

床洗浄機による清掃では、ブラシで擦っていたときのように大量の洗剤は必要ありません。洗剤の使用量は1/10になり、洗剤の購入費も大きく削減できました。付随して、油水分離槽のメンテナンス頻度が下がり、コスト削減につながりました。

少ない労力とコストで、整備工場を常に美しく保つことができるようになり満足していると、H氏は話してくれました。次は店舗の清掃にもケルヒャーの清掃機器を導入しようと検討しているとのことです。

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