業種別ソリューション｜導入事例

太陽光発電は、ソーラーパネルに太陽の光を受けることで電気が発生します。パネルに汚れが付着していると発電量が低下してしまうため、パネルの洗浄は必要不可欠です。しかし、日本国内のソーラーパネルは、10度以上に傾けて設置されていることが多く、土埃や塵埃などの細かな汚れが付着しても雨水で自然に流れ落ちることから「ソーラーパネルは洗浄する必要がない」というのが業界の常識となっていました。

そのような状況下、E社のクライアントの発電事業者から寄せられる相談では、パネルの設置場所の付近にある農地や畜舎、工場などからの埃などが、パネルに汚れが堆積するため発電損失が発生し問題となっているケースが多かったそうです。他には、鳥のフンなどの固着による機器の故障が想定される場合など、費用をかけてでも発電損失となる要素を最小化させたいと考える発電事業者だけでした。そうした発電事業者でも、問題が発生するまでパネル洗浄を積極的に行わない理由は、業界の常識に囚われていたのではなく、パネル洗浄の費用や手間、洗浄時のセルの損傷リスクからでした。