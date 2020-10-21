業種別ソリューション｜導入事例

このような状況下でE社は、ケルヒャーの太陽光パネル洗浄用アクセサリー「iSolar」の導入を決定しました。iSolarを使った洗浄方法は水を送り出す装置として高圧洗浄機を使いますが、従来型の汚れに水圧を当てて落とすという原理ではなく、棒状の部材にパネル円盤状のブラシをつけて洗浄するので、人手で水を流しながらスポンジでこする方法に近い仕上がりになりました。

人手と違い電動化されているので、洗浄できる面積も広く作業効率を高めることができました。また、腕力が必要な洗浄方法に思えますが、実際にはパネルの上にブラシを置いたら、パネル上方向に滑らせるようにするだけなので、容易に操作が出来、慣れない人でも熟練者と同じような品質で洗浄できるようになりました。