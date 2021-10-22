業種別ソリューション｜導入事例

建設工事や外壁塗装などの現場において、足場資材はなくてはならないものの1つです。しかし、工事の規模や場所によって使用する足場は変わりますし、その都度、必要なものをそろえていては膨大なコストがかかります。よって、コスト削減の観点から足場資材のレンタル需要は年々上がっています。

そんな中、建設用資材のレンタル事業を行うH社では1つ大きな課題を抱えていました。それは、レンタルに出した足場資材が戻ってくる際、現場で使用したコンクリートや外壁塗料などの汚れが付着したままの状態で戻ってくることです。また、過去の洗浄過程で簡易メッキが剥がれ、濡れたままの状態で外気に触れ続けたため 錆が広がってしまうことも。

汚れで足を滑らせたりつまずいたりして作業員が怪我をしてしまう恐れがあります。また、汚れが目隠しとなり、足場資材についた傷やひびが見落とされ、その中で錆やクラックが広がり足場資材の劣化や破損の可能性も高まります。そのような事から、安全性の面で問題が発生してしまいます。他にも、足場資材に付着した汚れが作業中に剥がれ落ち塗装面や建築物に付着し、大きなクレームへと発展してしまうこともありました。足場資材の汚れは、見た目も損なうのですが、取り返しがつかないクレームの要因にもなっていました。