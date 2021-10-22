業種別ソリューション｜導入事例
建設用資材レンタル事業H社
足場資材のメンテナンスの手間や廃棄コストに
頭を悩ませていた建材レンタル企業が
超高圧洗浄機を導入したことで起きた３つの変化
- 清掃環境
-
- 建設現場
解決
- 解決のポイント
-
-
超高圧洗浄により頑固な汚れ・付着物であっても短時間で楽に落とせるようになった。
-
洗浄作業が効率化することで人件費が抑えられ、資材の買い替えなどの余計なコストも発生しなくなった。
-
レンタルの回転率が上がったことで業績アップにもつながった。
-
コンクリートや塗料、錆などの汚れを短時間で簡単に落とす超高圧洗浄機
そのような状況を打破するために、H社ではケルヒャーの「超高圧洗浄機 HD 9/100-4 Cage クラシック」の導入を決定しました。冷水を使った超高圧洗浄ができるケルヒャーの高圧洗浄機なら、コンクリートや塗料などの頑固な汚れ・付着物であっても、簡単に短時間で落とすことができるからです。
「超高圧洗浄機 HD 9/100-4 Cage クラシック」は操作性にも優れており、トリガーガンから汚れに直接噴射するだけで汚れを素早く除去できるので、簡単に作業ができます。水圧は1000bar（100MPa）と超強力で、吐出水量はわずか980L/h（16.3L/min）とコストパフォーマンスも優れています。
何よりコンパクト設計になっているので運搬がしやすく、高い機動力を持ち合わせています。本体に付属するクレーンフックを使用すれば起伏の多い場所でも楽に運べますし、トラックの荷台に積んでも場所をとりません。おかげで、様々な現場に本機を持ち込んでの洗浄作業が行えるようになりました。
コンクリート剥離デモ動画
塗装剥離デモ動画
人件費抑制、資材買い替えコスト減、レンタル回転率アップで業績も好調に推移
H社では、「超高圧洗浄機 HD 9/100-4 Cage クラシック」によって、汚れた足場資材を短時間で簡単に洗浄できるようになりました。従来に比べて人手を半分以下に減らし、作業員の負担を軽減することにもつながっています。もちろん、粉塵を吸い込んでしまうといった健康を害するようなこともないので、安心・安全に作業が行えるようになりました。
人件費の削減の他に、資材の錆がきれいに取り除けることで製品寿命を延ばせ、資材の買い替え費用を抑えることができました。さらに、洗浄時間の短縮によってレンタルの回転率が上がり、効率よく事業を回せるようになったため業績アップにも寄与しているようです。
産業廃棄物の発生もなく、ゴミの回収などの手間も軽減。地球に優しい選択
塗装の剥離や錆を除去するための選択肢として、サンドブラスト（ショットブラスト）も候補に挙がりました。しかし、サンドブラストを使った洗浄は研磨力が強いため、足場資材の母体を傷つける場合もあることから、熟練した技術が必要な場合があります。
また、剥離した際に発生する「鉱さい」や「廃プラスチック類」、「金属くず」の混合物を回収する手間もかかるうえに、それらの混合物は、産業廃棄物に該当するため、処理費用が発生しゴミの回収などの手間もかかります。もちろん、サンドブラスト材の購入等のコストもかかります。
その点においても、H社が採用した超高圧洗浄機による洗浄は、簡単・短時間で汚れが除去でき余計なコストもかからない「賢い選択」だったといえそうです。