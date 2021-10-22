業種別ソリューション｜導入事例

そのような状況を打破するために、H社ではケルヒャーの「超高圧洗浄機 HD 9/100-4 Cage クラシック」の導入を決定しました。冷水を使った超高圧洗浄ができるケルヒャーの高圧洗浄機なら、コンクリートや塗料などの頑固な汚れ・付着物であっても、簡単に短時間で落とすことができるからです。

「超高圧洗浄機 HD 9/100-4 Cage クラシック」は操作性にも優れており、トリガーガンから汚れに直接噴射するだけで汚れを素早く除去できるので、簡単に作業ができます。水圧は1000bar（100MPa）と超強力で、吐出水量はわずか980L/h（16.3L/min）とコストパフォーマンスも優れています。

何よりコンパクト設計になっているので運搬がしやすく、高い機動力を持ち合わせています。本体に付属するクレーンフックを使用すれば起伏の多い場所でも楽に運べますし、トラックの荷台に積んでも場所をとりません。おかげで、様々な現場に本機を持ち込んでの洗浄作業が行えるようになりました。