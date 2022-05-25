第一印象は店舗の外：駐車場とショッピングカート置き場

店舗の外がきれいで手入れが行き届いているスーパーはお客様に良い印象を与えます。また、店内への埃や汚れの侵入防止にもつながります。ビルクリーニング業では、駐車場をきれいに保ってほしいという依頼を受けることはよくあります。バキュームスイーパーは、細かな塵・埃を吸引しながら清掃するため、駐車中の車が塵・埃まみれになることがありません。

入り口に設置するマットは、店内への汚れの侵入を防ぐ対策として重要です。お客様の靴やショッピングカートのキャスターの汚れを落とすためには、4～6歩分の長さのマットが必要となります。また、マットの効果を維持するためには、乾湿両用バキュームクリーナーや高圧洗浄機で定期的にお手入れするか、交換をしましょう。

ショッピングカート置き場の近くに溜まったゴミの清掃には、スイーパー、バキュームクリーナーや乾湿両用バキュームクリーナーでの清掃がおすすめです。ショッピングカート自体は、温水高圧洗浄機で手早く清掃できます。

お客様がショッピングカートを使用する前にカートのハンドルをきれいに拭くことができるため、除菌シートのディスペンサーの設置はお客様にとって価値のあるサービスとなります。