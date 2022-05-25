スーパーの売り場からベーカリーコーナーまで様々なエリアの効率的な清掃
スーパーは食品を扱う上に、多くの人が集まる場所であるため、完璧な衛生状態を保つ必要があります。そのため、スーパーの清掃は念入りに行われるべきです。このページでは青果売り場に特別な清掃要件が設けられている理由や、掃除機を近くに収納することで無駄な手間をなくす、衛生状態を徹底する方法などをご紹介します。
第一印象は店舗の外：駐車場とショッピングカート置き場
店舗の外がきれいで手入れが行き届いているスーパーはお客様に良い印象を与えます。また、店内への埃や汚れの侵入防止にもつながります。ビルクリーニング業では、駐車場をきれいに保ってほしいという依頼を受けることはよくあります。バキュームスイーパーは、細かな塵・埃を吸引しながら清掃するため、駐車中の車が塵・埃まみれになることがありません。
入り口に設置するマットは、店内への汚れの侵入を防ぐ対策として重要です。お客様の靴やショッピングカートのキャスターの汚れを落とすためには、4～6歩分の長さのマットが必要となります。また、マットの効果を維持するためには、乾湿両用バキュームクリーナーや高圧洗浄機で定期的にお手入れするか、交換をしましょう。
ショッピングカート置き場の近くに溜まったゴミの清掃には、スイーパー、バキュームクリーナーや乾湿両用バキュームクリーナーでの清掃がおすすめです。ショッピングカート自体は、温水高圧洗浄機で手早く清掃できます。
お客様がショッピングカートを使用する前にカートのハンドルをきれいに拭くことができるため、除菌シートのディスペンサーの設置はお客様にとって価値のあるサービスとなります。
入り口から青果売り場：ガラスの清掃、売り場の床清掃について
窓用バキュームクリーナーを活用し、きれいなガラスをキープ
スーパーの入り口付近は、通常スーパーの入り口付近はガラス張りの広いエリアになっています。だからこそ、明るく落ち着く空間であるべきです。ただし、このエリアがきれいでなければお客様に良い印象は与えられません。ガラスのちょっとした汚れは、ガラスクリーナーとガラス専用の布や使い捨ての布で落とすことができますが、入り口の自動ドアなどの表面積の大きなガラスをきれいにするのはとても大変な作業です。窓用バキュームクリーナーを使えば、広いガラス面を簡単にきれいにできるだけでなく、水ダレがなく水が床に垂れないため、安全面のリスクが軽減されます。窓用バキュームクリーナーは操作も簡単なため、窓ガラスだけでなく、冷蔵ショーケースのガラス部分も手軽に清掃できます。
売り場の床の清掃は床洗浄機で
スーパーの青果売り場は入り口付近にあることが多いです。青果売り場は他の売り場よりもゴミが溜まりやすく、果物や野菜くずなどが踏み潰され、床が汚れることもよくあります。青果売り場を清掃する場合、まずは床にこびりついていないすぐに落ちる汚れを落とし、その後ローラーブラシ搭載の床洗浄機で落としにくい細かな汚れを落とします。やわらかいブラシが床表面の汚れを効果的に落とします。また床洗浄機は汚水回収も同時に行うため、清掃後すぐに床が乾き、通常通り歩けるようになります。
通路や棚は床洗浄機、ワイドワイパーで
1日に数回行われる品出しでは、段ボールの小さな切れ端が残ることがよくあります。段ボールの切れ端を掃除するには、60cm～1.60mの幅のクロス付きのワイプパッドがおすすめです。さらに徹底的に清掃する場合は、ディスクまたはローラーブラシ付きの床洗浄機が適しています。
棚の埃や汚れの清掃には、乾湿両用バキュームクリーナーが適しています。しっかり汚れを拭き取る場合は、マイクロファイバークロスを使用しましょう。汚れを広げないために、16面で拭けるクロスの折り方を使用して掃除を行う必要があります。クリーニングクロスを4回半分に折り両面を使えば、合計16面を使って拭くことができます。各表面をクロスのきれいな面で拭いてください。すべての面を使ったら処分し、新しいクロスに交換してください。
ベーカリーエリア、パン売り場のパンくずの清掃に
ベーカリーオーブンの清掃には、特殊な吸引ホースとオーブン用ノズルが付いたベーカリー向けのバキュームクリーナーのオプションアクセサリーをお使いいただけます。耐熱性のため、焼成工程を終え、次の焼成工程に入る前にオーブン内に残ったパンくずを吸引できます。さらに粉塵爆発などのリスクを最小限に抑える設計を採用しています。
オーブンに加え、パンを陳列するディスプレイも清掃を繰り返し行う必要があります。作業を合理化し、無駄な動作を省くため、ディスプレイ下に溜まったパンくずを吸い込む小型ドライバキュームクリーナーを用意しておくと良いでしょう。
スチームクリーナーを使って衛生状態を維持
スチームクリーナーは、約100℃の高温スチーム（蒸気）で細菌やウイルスを除菌する効果的な清掃ソリューションです。例えばレジまわりのアクリル板、ステンレススチールのドアやハンドル、ショーケースのガラス、トイレのドアノブやおむつ交換台、手が届きづらい隙間も効果的に除菌します。
他にも野菜を計量するキーパッド、生鮮食品売り場のディスプレイ台、レジに設置されているECカード読み取りデバイスなど、細菌の伝染を防止するため、定期的に除菌が必要な場所があります。
消毒：タンパク質による消毒ミスを防ぐ
油や食品などタンパク質を含む汚染が生じている場合、消毒剤は汚染物質に対して効果を発揮しますが、ウイルス自体を不活性化することはできません。いわゆる「タンパク質による消毒ミス」が理由で、消毒剤の有効性は保証されなくなります。