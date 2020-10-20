外壁掃除のポイントー素材に合わせた適切な清掃方法

特別なケース：粒子とドライアイス

外壁に水が当たるのを可能な限り避けたい、もしくは節水が必要な場合、ブラスト洗浄およびドライアイス洗浄は、高圧洗浄の代替手段として効果を発揮します。また、洗浄剤を使用しない場合や排水量に制限がある場合も効果的です。ブラスト洗浄とドライアイス洗浄はともに、落書きなどの深刻な汚れを除去するのにも適しています。

ブラスト洗浄

低圧のブラスト洗浄では、ジェットガンに産業用コンプレッサーを介して圧縮空気が供給されます。さらに、非常に微細で柔らかいスプレー剤と水が混合チャンバー内の空気に加えられ、集塵作業が行われます。スプレー剤を使用するにあたっては、汚れと外壁表面の素材に応じて、個別に適切なモース硬度と粒子サイズを選ぶことが重要です。空気、水、スプレー剤の混合物がトリガーガンのノズルから出てくるため、空気圧、水量、スプレー剤の量を個別に調整することもできます。摩耗を最小限に抑える場合は、この方法で洗浄できます。